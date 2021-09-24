Covid-19'a KolayPeyk'le dijital takip!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, işverenlerin aşı olmayan çalışanlarından isteyebileceği PCR testi, aşı kartı, pandeminin riskleri ve alınacak tedbirler konusundaki genelge, 2 Eylül 2021 tarihinde 81 İlin valiliklerine gönderildi. Genelge ile 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle, işletmelerin çalışanlarından aşı kartı ve PCR testi istemesinin önü açılmış oldu.

Kolaysoft Teknoloji AŞ’nin ürünü olan KolayPeyk sistemi, Uluslararası Teknoparklar Birliği (IASP) tarafından pandemi sırasında ve sonrasında iş dünyasının dijital dönüşümüne katkı sağlayacak global bir çözüm olarak 2020 yılında dünyaya ilan edildi. İ ş kanunları kapsamındaki kayıtları ve belgeleri TÜBİTAK zaman damgası ile resmi evrak olarak dijitalleştiren KolayPeyk sistemi, çalışanların Covid-19 aşı durumları ve PCR testlerinin takibi konusunda işletmelere dijital çözümler sunuyor.

KolayPeyk, insan kaynakları departmanlarının vazgeçilmez ürünü oldu

Dijitalleşmenin iş hayatına yön vermeye devam ettiğini kaydeden Kolaysoft Teknoloji AŞ KolayPeyk Ürün Yöneticisi Mehmet Fethi Göksu, şunları söyledi:

“ Dijitalleşme, bireysel olarak hayatımıza yön vermekle beraber, iş hayatımızda da günden güne kendini gösteriyor. Hukuk, muhasebe, insan kaynakları gibi çoğu sektörde, belgeler maktu hale gelmeden, dijital ortamda hazırlanıp ilgili kişilere ve kurumlara iletiliyor. Pandemi sürecinde, temasın azalması ve uzaktan çalışmanın artmasıyla, dijitalleşme iş hayatımızın bir parçası olmaya başladı. KolayPeyk platformu, barındırdığı özellikler bakımından, kısa zamanda insan kaynakları departmanlarının vazgeçilmez bir ürünü olmakla beraber, yeni geliştirmeleri ile de şirketlerin kriz anlarında uçtan uca dijital çözümler sunmaya devam ediyor. KolayPeyk sistemi, şirket içindeki tüm resmi evrak alışverişinin dijital olarak yapılmasını sağlıyor” dedi.

KolayPeyk sistemi, Covid-19 aşı durumu ve PCR testleri takibinde en etkili çözümdür

Firmaların çalışanlarının aşı kartları ve PCR testleri takibinde KolayPeyk sisteminin en etkili çözüm olacağının altını çizen Mehmet Fethi Göksu, konuşmasına şöyle devam etti: