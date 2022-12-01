Costa Coffee’nin Kahve Kokusu Beşiktaş’ı sardı!

Avrupa’nın en büyük kahve zinciri Costa Coffee, İstanbulluları enfes kahve seçenekleri ve lezzetli atıştırmalıklarıyla buluşturmaya devam ediyor. İstanbul’da ilki Boyner Cadde’de, ikincisi de Boyner Pangaltı’da açılan Costa Coffee’nin üçüncü noktası ise Beşiktaş oldu. İstanbul’un en merkezi noktalarından biri olan Beşiktaş’ta 200 m2’lik geniş bir alanda açılan Costa Coffee, kahve tutkunlarını eşsiz çekirdekleriyle hazırlanan kahve çeşitleri ve keyifli ortamı ile buluşturuyor.

İçinden sanat geçiyor!

Her bir kahve bardağının mutluluk getirdiğine inanan Costa Coffee, hayatı neşelendirmek için kahveler hazırlamaya şimdi Beşiktaş’ta devam edecek. İçinde sanatın yansımalarını barındıran Costa Coffee’nin iç dekorasyonu da bu vizyonu destekleyecek şekilde tasarlandı. Sanatçı Şimal Bilgiç, Costa Coffee’nin bir duvarına hayatın neşesini ve mutluluğunu yansıtan, kahvenin hayata dolu tarafından baktıran etkisini anlatan bir resim çizdi.

Kahve Severler için Özel Tarifler

Avrupa’nın en büyük, İngiltere’nin ise en çok tercih edilen kahve zinciri olan ve kahve kalitesiyle adından söz ettiren Costa Coffee kahvelerini, “Signature Blend”i dünyaca ünlü Mocha Italia harmanı ile hazırlıyor. Özel harmanı olan “Mocha Italia”da sadece Rainforest Alliance sertifikalı kahve çekirdekleri kullanılıyor. Kahve alanında 50 yılı aşan bir uzmanlığa sahip Costa Coffee’nin zengin yiyecek menüsünde kruvasan ve wrap çeşitleri, tatlıda ise Brownie ve Çikolatalı Truffle Kek gibi lezzetler yer alıyor.

Costa Coffee özel kahve çeşitleri, birbirinden farklı sunumlardan oluşan lezzetleri ve keyifli ortamı ile herkesi Beşiktaş’a bekliyor.