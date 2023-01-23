Çocuklarınızın çevrimiçi güvenliğini yönetin

Günümüzde birçok ebeveyn, internetin emeklediği bir çağda büyüdü. Buna karşın bugünün çocukları için sanal dünya ile fiziksel dünya birbirinden çok da ayrı değil. Çocuklara uygun siber güvenlik alışkanlıkları kazandırmak ebeveynlerin görevidir diyen dijital güvenlik şirketi ESET üç ipucu paylaştı.

Ayrıca isteyen ebeveynler ESET Parental Control uygulamasını (android cihazlar için) https://www.eset.com/tr/ home/parental-control-android/ linkinden indirip 30 gün ücretsiz olarak kullanabilecekler.

Çocukları çevrimiçi güvenlik konusunda eğitirken, parolalardan başlamak iyi bir yoldur. Pek çok kişi, güçlü ve güvenli bir parola oluşturmanın basit bir iş olduğu ve bunu herkesin yapması gerektiği konusunda hemfikir olsa da, çok sayıda istatistik, anket ve veri ihlali, birçok kişinin bu tavsiyeye uymadığını gösteriyor. En sık kullanılan parolalarla ilgili yıllık listelerde, sürekli olarak "123456" ve "parola" gibi zayıf parolalara rastlarız. Çocuklarınızın parolalarını hayatınız boyunca kontrol etmek zorunda olmamalısınız. Bunun yerine, onlara parola oluşturmanın gizli tehlikelerinden nasıl korunacaklarını gösterebilir, bunu nasıl yapacaklarını eğlenceli bir şekilde öğretebilirsiniz. Çocuğunuzu güvenli parola kullanmaya teşvik etmek için izlemeniz gereken üç adım aşağıda yer alıyor.

1. Güvenliğinizi parola dizeleriyle sağlayın

İyi bir parolayı tahmin etmek zordur. Çocuklarınıza parola dizesinin basit bir paroladan çok daha güvenli olduğunu öğretin ve hatta parola dizesi oluşturmayı oyun haline getirin. Bu, sadece aile arasında bildiğiniz bir espriyi veya en sevdikleri kitaplardan veya filmlerden bir cümleyi parola dizesine dahil etmek olabilir, örneğin “MasterYodanınBoyu0,66Metre!” Gördüğünüz gibi bu, iyi bir parola dizesinin tüm özelliklerini içeriyor: büyük/küçük harf, özel karakter ve sayı içerme ve uzunluk. Parola dizesi ne kadar uzunsa, güvenli hale getirmek için o kadar az özel karakter veya sayıya ihtiyacınız olur. Alternatif olarak, en sevdikleri kitap ve yemek gibi sevdikleri birkaç şeyi de birleştirebilirsiniz. Çocuklarınıza parolalarını asla kimseyle paylaşmamaları gerektiğini, parolaların her zaman gizli kalması gerektiğini söyleyin.

2. Çocuklara bir parola yöneticisi ile yardımcı olun

Çocuklarınıza nasıl güçlü ve benzersiz bir parola dizesi oluşturacaklarını öğrettiniz; hayatları boyunca sayısız çevrimiçi hesap oluşturacaklarını da biliyorsunuz. Bu hesapların her biri için parola oluşturmak ve akılda tutmak imkansız hale geleceği için, onlara süreci basitleştirecek bir çözüm sunmanız gerekir. Parola yöneticisi, oturum açma kimlik bilgilerinizi şifrelenmiş bir kasada saklayan ve sizin için karmaşık parolalar oluşturmak üzere tasarlanmış bir uygulamadır. Parolaları hatırlamayı kolaylaştırmak için bir parola yöneticisi indirin. Böylece çocuklarınız çevrimiçi hesaplarının her biri için karmaşık benzersiz parolalar oluşturmak, ezberlemek ve bunları doldurmak zorunda kalmaz; yönetici bunu onların yerine yapar. Hatırlamaları gereken tek şey, birlikte oluşturduğunuz benzersiz bir ana parola dizesidir. Hem sizi hem de çocuklarınızı çevrimiçi ortamda güvende tutan; parola yöneticisinin yanı sıra hassas veri koruması, antivirüs, güvenlik duvarı ve daha fazla özellikler içeren ESET Smart Security Premium'u deneyin.

3. Güvenlik katmanlarından yararlanın

Çocuklarınızın hesapları artık güven altına alınmış, parola yönetimi de bir düzene girmiştir. Ancak hesaplarını güvende tutmak için fazladan bir güvenlik katmanı eklemekte de fayda var. Bu nedenle çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) veya iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kullanmak önemlidir. Genel olarak, kullanılan en yaygın 2FA faktörlerinden biri SMS tabanlıdır. Bir hesaba giriş yapmaya çalıştığınızda, devam etmenizi sağlayan tek kullanımlık bir kod içeren bir otomatik kısa mesaj alırsınız. Ne yazık ki cep telefonu numaraları sahte olabileceğinden ve metin mesajları ele geçirilebileceğinden, bu en güvenli seçenek değildir. Bu nedenle, Jake Moore tarafından da önerilen bir kimlik doğrulama uygulaması veya kimlik doğrulama işaretleri gibi bir donanım çözümüne benzer daha güvenli yöntemlerden birini tercih etmek daha yerinde olur. Fiziksel işaretler veya kimlik doğrulayıcı uygulamalar kullanıldığında, bunları çocukların anlaması için eğlenceli hale getirmek kolaydır. Kahramanın gündüzleri öğrenci ve geceleri süper casus olduğu bir çizgi film veya çocuk filmini her çocuk izlemiştir. Buradan yola çıkarak siz de kimlik doğrulayıcı uygulamasının, casuslara yalnızca kendilerinde bulunan benzersiz bir kod gönderen ve çok gizli bilgilere erişmelerini sağlayan özel bir araç olduğunu açıklayabilirsiniz.

Erken yaşta başlamakta yarar var

Çocuklara uygun siber güvenlik alışkanlıklarını öğretmek zor görünse de, özellikle içinde bulunduğumuz dijitalleşme çağında erken yaşta başlamak önemlidir. Ayrıca anlaşılır ve eğlenceli unsurları bir araya getirerek, çocuklarınıza internette güvenli zaman geçirmeyi öğretecek faydalı ve heyecan verici bir bağ kurma egzersizi olabilir. Her şeyden önce, çocuklara erken yaşta verilecek uygun parola eğitimi, yetişkin yaşamlarına da yansıyacaktır.