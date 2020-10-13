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CK Enerji İK Direktörlüğü’ne Barış Müstecaplıoğlu atandı

CK Enerji’de İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nü, İK alanında ödüllü projelere imza atan Barış Müstecaplıoğlu üstlendi. Müstecaplıoğlu, “İnsan kaynakları stratejilerinin yalın, çevik ve tasarım odaklı bir bakış açısıyla yenilenmesi adına heyecan verici bir dönüşüm yolculuğuna çıktık” dedi.

CK Enerji İK Direktörlüğü’ne Barış Müstecaplıoğlu atandı

Türkiye’nin 7 şehrinde, 8,4 milyon elektrik tüketicisine hizmet veren, İstanbul’un Avrupa Yakası’nı aydınlatan CK Enerji’nin İnsan Kaynakları Direktörlüğüne Barış Müstecaplıoğlu atandı. 20 yılı aşkın süredir Yapı Kredi, Arkas Holding, TAV Havalimanları gibi farklı sektörlerin lider firmalarında İnsan Kaynakları yöneticiliği yapan Müstecaplıoğlu, CK Enerji’ye katılmadan önce Koç Topluluğu’nda Divan şirketler grubunda görev yapıyordu.

YALIN, ÇEVİK VE TASARIM ODAKLI BİR BAKIŞ AÇISI OLUŞTURULACAK

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nden mezun olan ve kariyerinde Aon Hewitt En İyi İşverenler Ödülü ve Brandon Hall İK Uygulamalarında Mükemmellik Ödülleri’ne layık görülen projelere imza atan Müstecaplıoğlu, aynı zamanda Hayallere Ulaşma Rehberi isimli kişisel gelişim kitabıyla ve dünyanın pek çok ülkesinde verdiği eğitimlerle de biliniyor.

Barış Müstecaplıoğlu, CK Enerji olarak enerji sektöründe en çok çalışılmak istenen şirket olmayı hedeflediklerini, insan kaynakları stratejilerinin yalın, çevik ve tasarım odaklı bir bakış açısıyla yenilenmesi adına heyecan verici bir dönüşüm yolculuğuna çıktıklarını belirtiyor.

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CK EnerjiBarış Müstecaplıoğlu
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