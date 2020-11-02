Cisco 2020 Çözüm Ortakları Zirvesi’nde yeni platformları ve çözümleri tanıttı

BU yıl 25'incisi düzenlenen Cisco Çözüm Ortakları Zirvesi, 28-29 Ekim’de 157 ülkeden yaklaşık 13.000 çözüm ortağıyla sanal ortamda gerçekleşti. Zirve kapsamında düzenlenen oturumlar ve yapılan duyurular, çözüm ortaklarına iş çevikliği ve esnekliği sağlanarak müşterileriyle birlikte bir üst seviyeye ulaşmaları için ihtiyaç duyacakları en yeni iş ve teknoloji bilgilerinin sağlanmasıyla “Geleceğe Hazır" olma teması üzerinde yoğunlaştı.

Cisco yöneticileri bu yıl, herkes için kapsayıcı bir gelecek oluşturmaya, müşterilerinin ve çözüm ortaklarının başarısını artırmak üzere şirketin faaliyetlerini yeniden şekillendirmeye yönelik stratejilerini ele aldı. Cisco ayrıca, zirve kapsamında çözüm ortaklarının ve müşterilerinin, iş kesintilerine daha iyi yanıt vermesine ve uyum sağlamasına, dijital yolculuklarını ve bulut teknolojilerine geçişlerini hızlandırmasına ve otomatik platformlarla çalışma modellerini dönüştürmesine yoğunlaşan yeni ürün ve hizmetler tanıtacak.

Yeni Sadeleştirilmiş Çözüm Ortakları Programı ve Dijital Çözüm Ortağı Deneyim Platformu: Cisco, çözüm ortaklarının müşterilerle ilgili üstlendiği görevlerin yerine getirilmesini sağlayan tek ve birleşik bir çözüm ortakları programı oluşturarak, programda 10 yılı aşkın süredir yaptığı en büyük değişiklikleri açıkladı. Geçtiğimiz 12 ila 18 ay boyunca bir düzineye yakın ortaklık programını bir araya getiren Cisco sadeleştirilmiş Çözüm Ortakları Programı, çözüm ortaklarına her zamankinden daha esnek ve çevik bir biçimde hizmet sağlayacak.

Bunun yanında Cisco, bir çözüm ortağının Cisco ile çalışırken ihtiyaç duyduğu tüm araç ve kaynakları sağlayacak yeni bir dijital ortaklık platformu olan Çözüm Ortağı Deneyim Platformu'nu (PXP) hizmete sundu. PXP, 30 Kasım 2020'den itibaren tüm küresel çözüm ortaklarının kullanımına sunulacak.



SecureX Platformu, Portföy Genelinde İnovasyonlara Güç Veriyor: Cisco, haziranda piyasaya çıkan buluta özel güvenlik platformu SecureX için yenilikler getirmeye devam ederken, Cisco güvenlik ürünleri ve üçüncü parti altyapısı genelinde basitlik, görünürlük ve otomasyon konusunda ölçülebilir iyileştirmeler sağlıyor. Platformun kullanıma sunulduğu tarihten bu yana, 4.000 müşteri burada bir ekiskilk var sanırım. İngilziceden kontrole eder misniz, tehditleri tespit etme süresinin %95, tehditleri giderme süresinin ise %85 kısaldığını bildirdi.



Bunlara ek olarak, portföy genelinde çeviklik, sadelik ve esnekliği bir üst düzeye taşımak için sağlanan platform inovasyonları arasında, Genişletilmiş Algılama ve Müdahale (XDR), Sıfır Güven ve Güvenli Erişim Hizmeti Uç Noktası (SASE) bulunuyor.

Bulut Üzerinde İş Yükü Çevikliği Sağlayan Yeni Platform Çözümleri:

BT ekipleri, birden fazla bulut ortamında artan karmaşıklığı yönetmek için daha fazla bilgi ve otomasyona ihtiyaç duyuyor. Cisco, şirket içi veri merkezleri ve çok bulutlu ortamlarda BT işlemlerini basitleştirmek için tasarlanmış, yazılımla sunulan yeni çözümleri görücüye çıkarıyor. Bu dönüm noktası sayesinde Cisco, müşterilerine daha fazla iş çevikliği sağlıyor ve geliştiricilerin yenilikçi uygulama deneyimini daha hızlı sunmasına olanak tanıyor.



Yeni çözümler arasında, müşterilerin bulut yatırımları ve şirket içi yatırımlardan daha fazla değer elde etmesine yardımcı olmak üzere, gerçek zamanlı veriler ve otomasyonla desteklenen Cisco Intersight inovasyonları ve Cisco Nexus Gösterge Paneli bulunuyor. Cisco Kimlik Hizmetleri Motoru da (ISE) tüm etki alanlarında güvenli ağ erişimi sağlayarak, sıfır güven işyeri güvenlik modelinin her yerde ve her durumda kullanılmasına olanak tanıyor.

Kamu Sektörüne Yönelik İş Esnekliği Çözümleri: Covid-19 pandemisi, yerel ve ulusal devlet kurumlarını, yönetim işlevlerini uzaktan sürdürürken önemli hizmetleri sağlamak üzere hızlı müdahalelerde bulunup uyum sağlamak zorunda bıraktı. Cisco'nun yeni bulut çözümü Webex Legislate, uzaktan ve hibrid çalışan yasama kurumlarının güvenli ve emniyetli bir biçimde toplantı yapmasına olanak tanıyor. Bunun yanında, Cisco'nun Mahkemeler ile Ceza ve İnfaz Kurumları için geliştirdiği Ağa Bağlı Adalet Çözümü, adli işlemlerin her zaman, her yerde güvenli bir biçimde sanal ortamda yapılmasını sağlıyor.Genişletilmiş Cisco Kamu Finansman Ofisi, kamu kamu sektörü müşterilerinin dünya genelindeki kriz finansmanı olanaklarından faydalanmasına yardımcı oluyor.

Cisco Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Reem Asaad, yeni platform ve çözümler hakkında şöyle dedi: “Cisco'nun kullanıma sunacağı yeni özellikler, kullanıcıların çeviklik, sadelik ve esneklik konusunda yeni seviyelere ulaşmasını sağlarken, güvenlik, bulut teknolojileri ve veri merkezi platformlarını kapsıyor. Bunun yanında, dünya genelinde yasama ve yargı hizmetlerinin kesintisiz devam etmesine yönelik yeni araç ve çözümler de sağlanacak.”