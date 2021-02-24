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Çırağan Palace Kempinski, Travel + Leisure Dergisinin “Dünyanın En İyi 500 Oteli” Listesinde!

Çırağan Palace Kempinski, Travel + Leisure Dergisinin “Dünyanın En İyi 500 Oteli” Listesinde!

Çırağan Palace Kempinski İstanbul ödüllerine bir yenisini daha ekleyerek, dünyadaki seyahat sektörüne yön veren prestijli yayınlardan Travel + Leisure dergisinin okurlarına sorarak oluşturduğu “Dünyanın En İyi 500 Oteli” listesinde yer aldı.

Travel + Leisure dergisinin seyahat gustosu yüksek okurları, dünyanın en iyi otellerini hizmet kalitesi, lokasyon, odalar ve yeme-içme gibi kriterleri değerlendiren anketlerle belirliyor. Tamamen tarafsız değerlendirmelerle oluşturulan bu prestijli listede birçok coğrafi bölgeye ayrılarak dünyanın en iyileri arasında Çırağan Palace Kempinski İstanbul da gösterildi. 

Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke; “2021 yılında Çırağan Palace Kempinski İstanbul olarak 30. yılımızı kutlarken, dünyadaki seyahat eğilimlerine yön veren böylesine önemli bir listede yer almak bize büyük bir mutluluk verdi. Özellikle okur değerlendirmeleri sonucu oluşturulan bu listede yer almak bizim için çok kıymetli. Tüm değerli okurlara ve konuklarımıza değerli destekleri ve bağlılıkları için tüm ekip arkadaşlarımız adına yürekten teşekkür ediyorum’’ dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Çırağan Palace Kempinski
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