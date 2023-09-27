Çimsa ve Enerjisa Enerji'nin Yeşil Dönüşümde Öncü Adımları

Sabancı Grubu'nun uluslararası öne çıkan markası Çimsa, Türkiye'nin iklim hedeflerine ulaşmasında büyük bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Afyon'daki güneş enerjisi santralini hizmete almasının ardından, Enerjisa Enerji ile iş birliği yaparak, Eskişehir Fabrikası için Atık Isı Geri Kazanımı (WHR) yatırımına başlama kararı almıştır.

2024'te Tamamlanması Beklenen Proje

Bu çevreci yatırımın 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması ve her yıl yaklaşık 40.000 MWh enerji üretmesi planlanmaktadır. Çimsa Çimento'nun Eskişehir'deki tesisinde, bu yatırımın elektrik tüketiminin yüzde 25'ini karşılaması bekleniyor. Üretilecek enerji, 13 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk gelecektir.

Çimsa'nın Sürdürülebilir Enerji Vizyonu

Çevresel performansını artırmaya odaklanan Çimsa, düşük karbonlu ürünler ve yenilenebilir enerji çözümleri geliştirmektedir. "Herkes için daha iyi bir gelecek" ilkesi doğrultusunda Enerjisa Enerji ile iş birliği yaparak, enerji yatırımlarını sürdürmektedir. Bu yeni adım, Eskişehir Fabrikası için Atık Isı Geri Kazanımı sisteminin kurulmasını içermektedir.

Yeni Nesil Teknoloji ile Enerji Üretimi

Eskişehir Fabrikası'nda kullanılacak olan yeni nesil atık ısı geri kazanım teknolojisi ile su kullanmaksızın enerji üretilmesi planlanmaktadır. Bu özel sistem, fabrikanın enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayacak ve operasyonel verimliliği artıracaktır.

Karbon Emisyonunun Azaltılması ve Çimsa'nın Yenilikçi Adımları

Çimsa'nın bu yeni yatırımı ile her yıl 19 bin ton karbon emisyonunun azaltılması hedeflenmektedir. Çimsa'nın CEO'su Umut Zenar, şirketin sürdürülebilirlik hedefleri ve yeşil dönüşüm adımları hakkında değerlendirmelerde bulunmuştur.

Enerjisa Enerji'nin İklim Değişikliği Mücadelesi

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, çimento sektöründeki karbon emisyonlarını azaltma hedeflerine vurgu yapmıştır. Enerjisa ve Çimsa'nın, sürdürülebilir enerji hedeflerine ulaşmak için birlikte attığı adımlar, enerji sektöründe sürdürülebilir bir geleceğe doğru büyük bir ilerleme sağlamaktadır.

Sonuç olarak, Çimsa ve Enerjisa Enerji'nin bu ortaklığı, Türkiye'nin sürdürülebilir enerji ve yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olacaktır.