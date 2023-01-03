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Çimsa, sürdürülebilir ürünlerle ürün gamını güçlendirmeye devam ediyor!

Sabancı Topluluğu’nun global markası Çimsa, sürdürülebilir yaşam alanlarının gelişimini sağlayacak yeni ürünler sunmaya devam ediyor. Sürdürülebilir ve daha uzun ömürlü yapı malzemelerine dönüştürdüğü ürünlerini yeni isimleri ve torba tasarımları ile müşterilerine tanıtan Çimsa, yeni ürün portföyü ile dikkat çekiyor.

ŞİRKETLER 03.01.2023, 13:18
Çimsa, sürdürülebilir ürünlerle ürün gamını güçlendirmeye devam ediyor!

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, çimento ürün gamını çevre dostu ürünler ile geliştiriyor ve güçlendiriyor. Tedarikçilerini, müşterilerini ve iş ortaklarını sürdürülebilirlik çalışmalarına dahil eden Çimsa, çevre dostu ürünlerle müşterilerinin artan sürdürülebilirlik gereksinimlerini yerine getirmelerine yardımcı oluyor. Çimsa’nın yeni Süper Gri Çimento Ailesi’nin yüksek fırın cürufu, doğal puzolan, öğütülmüş kalker, uçucu kül gibi düşük emisyonlu hammaddeler içeren ürünleri sürdürülebilir kentsel projelerin geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Çimsa Süper Gri Çimento Ailesi’nin ürün gamında bulunan Çimsa Izo Power 42,5 %15*'e kadar, Çimsa Master Power ise %50*'ye kadar karbon emisyonlarının azaltılmasını sağlıyor. Yapı kalitesini iyileştirmeye, dayanıklı kentsel gelişime ve altyapı oluşturmaya katkıda bulunacak Çimsa Resistant SR ve Çimsa Resistant LA ise konut inşasından altyapıya kadar endüstrinin geniş uygulama yelpazesinde çözümler sunuyor. 

Teknolojiyi tüm süreçlerde en verimli şekilde kullanan Çimsa, akıllı torba uygulaması sayesinde de ürün ambalajlarındaki QR kod ile müşterilerini güncel ürün teknik bilgilerine yönlendiriyor ve her ürünün öne çıkan özelliklerini piktogramlarla tanıtıyor.

Sürdürülebilirliği ve dayanıklılığı destekleyen geniş ürün yelpazesini tanıtırken özellikle çevresel performansı ön planda tutan müşterilerine doğru ürünleri sunarak çözüm ortağı olmayı hedeflediklerini belirten Çimsa Gri Çimento Pazarlama & Satış Genel Müdür Yardımcısı Barış Karahüseyin şu değerlendirmelerde bulundu“Sektörümüzden beklentiler değişirken, global bir çimento şirketi olarak emisyon yoğunluğu düşük ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunan ürünler geliştirmek için güçlü Ar-Ge yapımız ile kaliteden ödün vermeden sürdürülebilirliği odağına alan çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çimentonun düşük karbonlu ekonomiye geçişte oynayacağı kritik bir rolü var.   Sektörün öncüsü Çimsa olarak, karbon ayak izimizi azaltma sorumluluğumuz olduğunun farkındayız ve bu sebep ile ürün portföyümüzde değişikliğe gittik. Yeni Süper Gri Çimento Ailemiz emisyon yoğunluğu düşük çimentolar da dahil olmak üzere çok çeşitli mevcut ve yeni ürünler içeriyor. Bugünden yarınlara, çimento ve betonun temel yapı malzemesi olduğu inşaat sektöründe, bu önemli bir adım ve gerekli bir katkıdır. Diğer sektörlerin atık ve yan ürünlerini hammadde ve yakıt olarak kullanarak onlardan kaynaklanabilecek çevresel sorunlara çözüm ortağı oluyoruz. Düşük karbon ayak izini, yenilenebilir enerji kullanımını artırarak daha da geliştiriyoruz. Gelecekte de bunu yapmaya devam edeceğiz.” 

#Çimsa
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