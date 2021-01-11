Canpark AVM'de virüslere karşı tam koruma

Özel olarak tasarlanmış 3-katmanlı filtreleme ve UVC dezenfenksiyon sistemi ile kapalı ortamlarda havanın içinde bulunan sağlığa zararlı olabilecek virüs, bakteri, mantar/küf ve diğer zararlı partikülleri etkisiz hale getiren hava temizleme sistemi sayesinde ziyaretçiler %100 taze havada sağlıklı ve güvenli alışveriş imkanı buluyor.

Canpark AVM, tüm dünyanın içinde bulunduğu Pandemi sürecinde bulaşma riskini en aza indirmek, çalışanlarının ve ziyaretçilerinin sağlıklı bir ortamda güvenle bulunmalarını sağlamak amacıyla “sosyal mesafe ve hijyen” tedbirlerini büyük bir hassasiyetle düzenli olarak uygulamaktadır.

Bu kapsamda yatırımlarına hız kesmeden devam eden Canpark AVM, kapalı ortamlarda Covid-19 dahil tüm virüs ve bakterilerin bulaşma riskine son vermek için havadaki zararlı partiküllerin tutulmasında en güçlü sistem olan H13 seviyesindeki Hepa filtre kombinasyonu ve yapılan bilimsel araştırmalarda virüsleri en etkili şekilde yok ettiği tespit edilen dalga boyunda çalışan UVC kaynaklar ile üretilen Hepa + UVC Kanal Tipi Hava Temizleme Sistemlerini devreye alarak “ameliyathane standartlarında temiz hava” ortamı sağlamıştır.

Canpark AVM, TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile almış olduğu önlemleri tescilledi.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen hijyen, enfeksiyon önlem ve kontrol belgelendirme kriterlerini kusursuz bir şekilde yerine getiren ve TSE Güvenli Hizmet Belgesi alan Canpark AVM, Anadolu Yakasının örnek AVM’si olmayı sürdürüyor.

Canpark AVM Genel Müdürü Alp Atilla “Pandemi sürecinin başladığı Mart ayından bugüne kadar geçen sürede ziyaretçilerimiz başta olmak üzere mağazalarımız ve çalışanlarımızın güvenliği için hiç durmadan çalışıyoruz.

Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yayınlanan bildirgeler doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda bulunan ekipler tarafından düzenli olarak denetleniyor ve belirlenen tüm hijyen tedbir ve önlemlerini hassasiyetle yerine getiriyoruz. Amacımız AVM’lerde sürece adapte edilmiş güvenli alışveriş ortamları sağlamak. Almış olduğumuz tedbirler, önlemler ve yapmış olduğumuz yatırımlar bunun en önemli kanıtıdır.

Canpark AVM olarak ziyaretçilerimize en iyi hizmeti sunmak amacıyla, AVM girişlerinde Canovate Group tarafından ar-ge çalışmaları yapılarak üretilen Yüz Tanıma Fonksiyonlu Kızılötesi Termometre, maske kontrol kabinlerimiz yer almaktadır. Ayrıca maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralları, taze hava kullanımı, dezenfekte üniteleri, sürekli ve düzenli dezenfeksiyon uygulamaları, kontrollü giriş-çıkış sayıları, hijyen paspası ve Covid-19 bilgilendirme anonsları yapılmaktadır. Son yatırımımız olan Hepa + UVC Kanal Tipi Hava Temizleme Sistemleri sayesinde artık bakteri ve virüslerin bulaşma riskini de neredeyse sıfıra indirdik” dedi.

Sn. Atilla son olarak “Bizler ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek, evlerindeki kadar güvenli ve huzurlu bir ortam sağlamayı hedefledik ve gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile bunu başardık.” diyerek sözlerini tamamladı.

HyCanx Hepa+UVC Yüksek Teknolojili Hava Temizleme Sistemi

Canovate Enerji Satış ve Pazarlama Müdürü Alper Zülkaroğlu ise, HyCanx Hepa+UVC Yüksek Teknolojili Hava Temizleme sisteminin teknik detayları ile ilgili olarak bilgiler vererek, şunları söyledi:

HyCanx HEPA+UVC Hava temizleme sistemi muadillerinden farklı olarak kombo bir yapısı vardır. Genel olarak muadil ürünler ya UVC çözüm önermekte ya da filtreli çözümler sunmaktadır. Canovate Group olarak bizim sunduğumuz çözüm kademeli filtreleme ve UVC ile dezenfeksiyondur. Muadillerine göre ürünlerimizin en büyük farklılığı üç kademeli filtreleme (G4,HEPA, Fotokatalitik Filtre) ve ozon üretmeyen UVC ile katmanlı bir güvenlik sunmalarıdır.