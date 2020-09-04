Canovate Group’un CMO’su Erdem Günay oldu

Veri merkezi (data center) ve fiber optik sistemlerindeki teknolojisi ve uçtan uca ürün portföyü ile dünyanın ilk 8 global markası arasında yer alan Türk firması Canovate Group’un üst yönetimine katılan Erdem Günay, ağırlıklı olarak grubun dünya pazarlarındaki dijital yetkinliklerini artıracak pazarlama ve e-ticaret çalışmalarından sorumlu olacak. Uluslararası alanda pazarlama dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Erdem Günay, dijital dönüşümü seçen şirketlerin rekabette bir adım öne geçtiğini belirtiyor.
Günay; 15 yılı aşan kariyeri boyunca, global şirketlerde üst düzey yöneticilik yaparak, birçok başarıya imza atmıştır.
Erdem Günay kimdir?
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 2004 yılında mezun olan Günay, ardından San Diego State Üniversitesi’nin MBA programını tamamladı. Kariyerine arama motoru pazarlaması alanında Amerika’da başlayan Günay, 15 yılı aşkın süredir dijital pazarlamanın her alanında çalıştı. Amerika’dan döndükten sonra, Starcom ve Mediacom ajanslarında birçok markanın dijital vizyonuna yön verdi. Medya ajansı tecrübelerinden sonra, 2011-2018 yılları arasında 7 yıl Google’da sektör yöneticiliği yaptı ve global birçok markanın dijital dönüşümüne destek verdi. Nisan 2018’den itibaren Publicis One Performics’te Genel Müdürlük görevini sürdüren Erdem Günay, 10 Ağustos 2020 tarihi itibariyle, Canovate Group’un Chief Marketing Officer – CMO (Marketing Direktörü) görevi üstlendi.