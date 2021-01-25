Canovate Group fiber optikte, global firmalarla rekabet ediyor

Dünyada uçtan uca fiber optik çözümleri geliştiren yerli ve milli tek Türk firması olduklarını ifade eden Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, şunları söyledi:

“ 42 yıldır, ar-ge ve inovasyon odaklı ileri teknoloji üretimi yapan bir şirketler grubuyuz. Fiber optik sistemler, data center’lar ve indirect adiabatik soğutma sistemleri konusunda teknoloji ve portföy olarak, Türkiye’de ilk ve tek, dünyada da ilk 10 firmadan birisiyiz. Üretimimizin %70’ini, 76 ülkeye ihraç ediyoruz. Örneğin, global ölçekte Google fiber-ABD, Vodafone Global, Yunan Telekom, Suudi Telekom, Etisalat-BAE gibi uluslararası şirketler fiber optik altyapılarda Canovate ürünlerini kullanıyor. Yurtiçi ve yurtdışında 40’ın üzerindeki Telekom operatörüne, Canovate fiber optik ürünlerini sağlıyoruz. Thales, Alstom, Indra’nın aralarında olduğu yüksek hızlı tren ve metro yapan şirketler, dünyadaki projelerinin fiber altyapısında Canovate ürünlerini tercih ediyor. Uluslararası projelerde de, ABD, Batı Avrupa, Japonya ve Çin kökenli firmalar ile rekabet ediyoruz. Bugün ve gelecekte gerçekleşecek olan dijital devrimin altyapısı fiber optiktir. İletişimin otobanı olan fiber optik ürünlerinde, Türk firması olarak global bir marka olmanın ülkem adına haklı gururunu yaşıyoruz. Bizler ülkemiz için yüksek katma değerli yüksek teknoloji ürünleri üretiyoruz, ihraç ediyoruz ve ülkemize döviz kazandırıyoruz. Çekmeköy’deki 40 bin metrekare kapalı alana sahip olan fabrikamızdaki mühendislerimiz ve 950 çalışanımız ile yatırım ve çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

Tüm yeni bina projelerini, fiber optik data altyapısına dönüştürmek gerekiyor

Bilişim ve iletişim teknolojileri gelişirken, beraberinde hız ve bant genişliklerinin artması gerektiğinin altını çizen Canovate Group Başkanı Can Gür, şunları kaydetti:

“ Bugünden itibaren, online çalışma, online eğitim, online ticaret, video konferans gibi uygulamaların hızla artması ve 4K TV yayınlarının da yayılmaya başlamasıyla, hızlı internet ve geniş banta olan talepte patlama yaşanacak. Çünkü, şuanki mevcut bakır kablo bazlı yapısal kablolama altyapı sistemleri yetersiz kaldığından, iletişimde tıkanıklıklara ve kesintilere yol açmaya başladı. Tüm ofis, ev ve fabrika binalarında mevcut data (veri) yapısal kablolama sistemlerinin, bakırdan biran önce fibere evrilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Ayrıca, fiber optik kablonun en önemli özelliklerinden birisi de “siber güvenlik” anlamında son derece güvenli olmasıdır, veri hırsızlığına imkan vermez ve elektromanyetik alanlardan etkilenmez. Bu nedenle, ABD ve Avrupa ülkelerinde savunma, finans ve bankacılık sektörleri başta olmak üzere tüm kamu binalarında siber ataklara karşı, bakır yerine fiber kullanımına geçilmiştir. Fiber data hattı, siber güvenlik açısından çok daha güvenilirdir. Özetle, yakın gelecekte mevcut altyapılar iletişim yoğunluğunu taşıyamaz hale geldiğinde bakır kablolu yapısal kablolama sistemini sökerek, sil baştan fiber altyapı yatırımını yapmak yerine, artık tüm yeni bina projelerini fiber optik data altyapısına dönüştürmemiz gerekiyor. Ö nümüzdeki dönemin; dijitalleşme, 5G, endüstri 4.0-5.0, akıllı şehirler, cloud veri depolama, nesnelerin interneti, hızlı ve kaliteli internet gibi ihtiyaçlarından dolayı, fiber optik altyapılarda yoğun talebin gerçekleşeceği bir döneme girdik” diye konuştu.

Fiber altyapılar, bakır kablo altyapılara göre %40 daha ekonomik hale geldi

Son dönemlerde fiber optik ağların, bakır tabanlı ağlardan çok daha ekonomik hale geldiğini kaydeden Canovate Group Başkanı Can Gür, konuşmasına şöyle devam etti: