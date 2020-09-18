Canesis’in Yeni Genel Koordinatörü Onur Günay oldu

Bilgi teknolojileri projelelerinin

planlanmasından, mimari tasarımı, geliştirilmesi, uygulanması ve teknoloji danışmanlık

verilmesine kadar tüm müşterilerine dijital dönüşüm yolculuklarında yenilikçi fikirleri, ileri

analitik & IoT çözümleri ile sürdürülebilir faydalar sağlayan Canesis, Onur Günay’ın bu

pozisyona gelmesi ile birlikte bilişim sektöründeki gücünü bir adım öteye taşımayı hedefliyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fakültesi’nden 2008 yılında mezun olan

Onur Günay, kariyeri boyunca Ericsson, Huawei ve KoçSistem gibi global firmalarda

operasyon, koordinasyon ve satış alanlarında farklı görevler üstlenmiştir. Sistem

Entegratörlüğü ve Telekom sektörlerindeki tecrübelerinden sonra, kariyerine müşteri

deneyimi, CRM, ERP gibi yeni nesil SAP çözümleri sunan firmalarda birçok farklı markanın

dijital dönüşüm vizyonlarına yön vermiştir. 17 Ağustos 2020 tarihi itibariyle Canesis Sistem

Entegrasyon A.Ş.‘nin Genel Koordinatörlük görevini üstlendi.