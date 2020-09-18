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Canesis’in Yeni Genel Koordinatörü Onur Günay oldu

Sistem entegrasyonu alanında güçlü kadrosu ile faaliyet Canesis’in yeni genel koordinatörlüğü görevine Onur Günay atandı.

Canesis’in Yeni Genel Koordinatörü Onur Günay oldu

Bilgi teknolojileri projelelerinin
planlanmasından, mimari tasarımı, geliştirilmesi, uygulanması ve teknoloji danışmanlık
verilmesine kadar tüm müşterilerine dijital dönüşüm yolculuklarında yenilikçi fikirleri, ileri
analitik &amp; IoT çözümleri ile sürdürülebilir faydalar sağlayan Canesis, Onur Günay’ın bu
pozisyona gelmesi ile birlikte bilişim sektöründeki gücünü bir adım öteye taşımayı hedefliyor.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fakültesi’nden 2008 yılında mezun olan
Onur Günay, kariyeri boyunca Ericsson, Huawei ve KoçSistem gibi global firmalarda
operasyon, koordinasyon ve satış alanlarında farklı görevler üstlenmiştir. Sistem
Entegratörlüğü ve Telekom sektörlerindeki tecrübelerinden sonra, kariyerine müşteri
deneyimi, CRM, ERP gibi yeni nesil SAP çözümleri sunan firmalarda birçok farklı markanın
dijital dönüşüm vizyonlarına yön vermiştir. 17 Ağustos 2020 tarihi itibariyle Canesis Sistem
Entegrasyon A.Ş.‘nin Genel Koordinatörlük görevini üstlendi.

Anahtar Kelimeler:
CANESİS
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