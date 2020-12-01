​“Büyüme rakamları, yabancı gayrimenkul alıcısını pozitif etkiliyor”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın üçüncü çeyreğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine rağmen geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,7 arttı.

İnşaat sektörünün yüzde 6,4 artış kaydettiğine dikkat çeken Inhouse Global Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergüven, “Diğer ülkelerdeki ekonomik daralmalara, pandemi dönemine göre ülkemizdeki büyüme, yurtdışından gayrimenkul alıcılarını pozitif etkiliyor. ”diye konuştu.

“Yabancı yatırımcının iştahı artıyor”

Pandeminin etkilerini en az hasarla atlatan ülkelerin başında geldiğimizi belirten Ergüven, “Alınan tedbirler ekonomik açıdan diğer ülkelere baktığımızda çok isabetli oldu. Türkiye yüzde 9.9 daralırken ABD yüzde 31,4, AB ülkeleri yüzde 13.9 Almanya yüzde 11.2 Fransa yüzde 18.9, İtalya yüzde 17.8 ve İspanya yüzde 21,5 daraldı. Pozitif ayrışma üçüncü çeyrekte gelen yüzde 6.7 oranında büyümeyle de devam etti." diye konuştu. Bu rakamların yurtdışından ülkemizde yatırım yapmak isteyen yabancıların yatırım iştahını kabarttığını kaydeden Ergüven, “2021 yılında beklediğimiz pozitif etkiyi şimdiden görmeye başladık. 2021 yılının ilk çeyreğinde pandeminin etkisinin azalacağını düşünerek ilk çeyrekten sonra çok hızlı bir artış bekliyoruz. Bu yıl uçuşların açık olmamasına rağmen geçtiğimiz yılın satış rakamını yakaladığımızı da göz önünde bulundurursak, 2021 yılında en az yüzde 25’lik bir artışla 50 bin adet gayrimenkul satışı bekliyoruz.” dedi.

“Türkiye’ye yerleşen yabancı sayısı arttı”

Türkiye’de yaşam standartları ve ülkemizin coğrafi güzellikleri yabancı alımında ciddi önem taşıdığını belirten Ergüven, “ Yasaların da yabancıya satışın desteklemesi ve bürokratik engellerin kolaylaşmasıyla beraber bu alım kararlarının arttığını söyleyebiliriz. Önceki yıllarda uzun dönem kiralama gelirleri niyetiyle alım yaptıklarını gözlemlediğimiz yabancıların, son 2 senedir ve yoğunluklu olarak pandemi döneminde kalıcı ikamet için gayrimenkul aldıklarını belirtmek yanlış olmaz. Fiyatların da döviz bazında uygunluğu, bir diğer sebep olarak söylenebilir” diye konuştu. Bu kalıcı yatırım kararının ekonomik olarak ülkemize ciddi katkılar sağladığını belirten Ergüven, “Yabancıların ticari gayrimenkul arayışları da dikkat çekiyor. Türkiye’de yeni yatırımların devamı ve istihdama katkısı da umut veriyor” diye konuştu.