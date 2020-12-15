Buse Terim’den Kış İçin Cilt Bakım Sırları

Günlük yoğun temposu sebebiyle kişisel bakım konusunda pratik, kullanışlı ve etkili sonuçlar sunan ürünleri tercih eden Buse Terim, Braun Silk épil 9’un en büyük yardımcılarından biri olduğunu belirtiyor. Özellikle kış aylarının gelmesi ile birlikte kuruyan cilde doğru bakım yapmanın ilk adımı pürüzsüz bir cilde sahip olmak. Braun Silk épil 9, geniş başlığı ile tek seferde daha fazla tüy alım özelliği ve 4 haftaya kadar pürüzsüzlük sağlaması ile kış boyunca tüm vücut için baştan ayağa eşsiz pürüzsüzlük deneyimi sunuyor. Cihazın hassas cımbızları sayesinde tüy alırken cilde en az etkiyi yaşatarak acı hissini minimuma indiriyor. Buse Terim, bu özelliklerin yanı sıra Braun Silk épil 9’un doğru uygulama ile batık oluşumunu minimuma indirdiğini ve pürüzsüz bir cilt için her türlü ihtiyacını karşıladığını belirtiyor.

OGGUSTO.com’un yaratıcısı Özlem Güsar’ın moderatörlüğünü yaptığı Braun’un dijital etkinliğinde, Silk épil 9 deneyiminden bahseden Buse Terim ‘’Gün içinde çok fazla yere yetişmeye çalışan bir kadın olarak, bana zaman kazandıran ürünleri tercih etmenin önemini bir kez daha anladım. Bu kış içinde bulunduğumuz dönem dolayısıyla evde çok vakit geçiriyoruz ve aynı anda birden fazla işi halletmeye çalışıyoruz. Ben bu süreçte çocuklarıma vakit ayırıyorum, sporumu ihmal etmemeye çalışıyorum, ev ile uğraşıyorum ve takip etmem gereken aktif bir işim var. Dolayısıyla kişisel bakımımda bu yoğun tempoma adapte edebileceğim ürünler kullanmayı tercih ediyorum. Braun Silk épil 9 bu konuda bana çok yardımcı oluyor, kısa sürede uzun süre kalıcı sonuçlar elde etmemi sağlıyor. Hem bana zaman kazandıran hem de pürüzsüz bir cilde kavuşmamı sağlayan bu ürün üstelik çok dayanıklı. Biliyorsunuz lazer epilasyon tüyleri tamamen bitirmiyor, doğumdan sonra meydana gelen hormonal değişiklikler lazer epilasyondan alınan sonuçları olumsuz etkileyebiliyor. Bu yüzden her kadının lazer epilasyonun yanı sıra bitmeyen tüyleri için Silk épil 9’ a sahip olmasını ve bu deneyimi yaşamasını tavsiye ediyorum’’ şeklinde konuştu.