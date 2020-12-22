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Bosch’a ‘En İyi Gastronomi Influencer Kampanyası’ Ödülü!

Bosch Ev Aletleri, ‘En Güzeli Evde’ platformunda Arda Türkmen, İdil Yazar ve Şemsa Denizsel ile birlikte “Hiçbir sofra evdeki sofranın yerini tutamaz” dedi, INFLOW Awards En İyi Gastronomi Influencer Kampanyası ödülünün sahibi oldu!

Bosch’a ‘En İyi Gastronomi Influencer Kampanyası’ Ödülü!

“Yaşam için teknoloji” sloganıyla yaşamı kolaylaştıran ürünler sunan Bosch Ev Aletleri, INFLOW Summits tarafından Türkiye’de bu yıl üçüncüsü düzenlenen INFLOW Awards’20’de En İyi Gastronomi Influencer Kampanyası ödülünün sahibi oldu. 

Bosch Ev Aletleri, “Hiçbir sofra evdeki sofranın yerini tutamaz” diyerek evdeki şeflere ilham vermek ve rehberlik etmek amacıyla kurulan En Güzeli Evde platformunda Arda Türkmen, İdil Yazar ve Şemsa Denizsel ile birlikte; sağlıklı ve lezzetli ev yemeklerini milyonlarca mutfağa taşıdı.

Bosch Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Özlem Koçdar, prodüksiyonunu Montent’in üstlendiği çok dikkat çeken kampanya ile ilgili olarak şunları söyledi; “ ‘Yaşam için teknoloji’ sloganıyla tüketicilerimizin yaşamı kolaylaştıran ürünler sunmaya devam ederken, ürünlerimizle sunduğumuz basit çözümlerle elde edilebilen mükemmel sonuçlarla da milyonlarca kişiye hem ilham hem de rehber olmaya devam ediyoruz.  Özenerek yapılan, ince ince düşünülen ve içinde sevgi olan yemeklerin en iyisi olduğunu biliyoruz. #EnGüzeliEvde diyerek, dünyanın en lezzetli ve sağlıklı yemeğinin evde yapılan yemek olduğuna inanıyoruz. En Güzeli Evde platformumuzla; değerli şeflerimiz Arda Türkmen, İdil Yazar ve Şemsa Denizsel’in birikimleriyle, özellikle evde kaldığımız, sağlıklı ve hijyenik beslenmeye dikkat ettiğimiz bugünlerde tüketicilerimizin mutfağında olmaktan mutluluk duyuyoruz”.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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