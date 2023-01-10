Son Dakika

Borusan Otomotiv Grubu ING ve Türk Ekonomi Bankası'ndan Yeşil Finansman Kredisi Aldı

Türkiye otomotiv sektörünün elektrifikasyon dönüşümüne öncülük eden Borusan Otomotiv Grubu, sürdürülebilirlik ve elektrikli mobilite vizyonu doğrultusunda ikinci kez Yeşil Finansman (Green Loan) kredisi temin etti.

ŞİRKETLER 10.01.2023, 12:21
Borusan Otomotiv Grubu ING ve Türk Ekonomi Bankası'ndan Yeşil Finansman Kredisi Aldı

Borusan Otomotiv Grubu İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Türkiye Otomotiv Sektörünün Elektrifikasyon Dönüşümünde Öncü Olmak” hedefiyle yürüttükleri çok sayıda önemli proje ve iş birliğinin yanında yeşil finansman çalışmalarının da devam ettiğini belirterek“Sürdürülebilir mobilite alanında alt ve üst yapının planlanması ve geliştirilmesi yönündeki öncü çalışmalarımızla paralel olarak elektrikli otomobillerin finansman temininde de sürdürülebilir kredi yöntemlerini tercih ediyoruz. İklim değişikliği artık cümle içinde geçen bir kavram olmaktan çıkarak günlük hayatımızda tecrübe ettiğimiz somut bir gerçeklik haline geldi. Bunun bir yansıması olarak toplumda farkındalığın arttığını, elektrikli ve hibrit otomobillere olan talebin de hızla yükseldiğini görüyoruz. Borusan Otomotiv Grubu olarak bu trendi başından bu yana destekleyen öncü kurumlardan bir tanesiyiz. Elektrifikasyon yolculuğumuza ilk adımı Türkiye temsilcisi olduğumuz BMW'nin tamamen elektrikli şehir otomobili i3 ile 2013 senesinde atmıştık. O günden bu yana distribütörü olduğumuz tüm markaların elektrikli modellerini en önemli otomotiv pazarlarıyla eş zamanlı olarak müşterilerimizle buluşturuyoruz. Elektrifikasyon hedefimiz çerçevesinde 2030 yılına kadar satışlarımızdaki elektrikli otomobil payını BMW ve MINI için yüzde 75'e, Jaguar Land Rover Grubu içinse yüzde 70’e çıkarmayı planlıyoruz.” dedi. 

Sektörün ilk Yeşil Finansman işlemini 2021 yılında tamamladıklarını hatırlatan Tiftik; “Geçtiğimiz yıl ve şimdi temin ettiğimiz tutarlarla Yeşil Finansman kredimizi 78 milyon Euro seviyesine yükselttik. İklim değişikliğinin yarattığı negatif etkileri düşük karbonlu bir gelecekte dengelemek, yeni nesil ulaşım sistemlerine geçişi hızlandırmak, sürdürülebilir ulaşım seçeneklerini yaygınlaştırmak adına bu finansman hayati bir önem taşıyor. Sağladığımız Yeşil Finansmanı Borusan Otomotiv Grubu markalarının tüm elektrikli ve hibrit otomobillerin finansmanında kullanacağız. Böylelikle temsilcisi olduğumuz markalarımızın tutkunlarının taleplerine daha yüksek oranda cevap vereceğiz. Bu bakımdan sürecin olumlu sonuçlanmasında katkısı olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.” dedi. 

ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay, “ING Grubu olarak finans sektörünün, sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya yaratmada dönüştürücü bir rol oynadığı inancıyla uzun yıllardır sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluklar alıyoruz. 2050 yılına dek net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefimiz doğrultusunda sürdürülebilirliği işimizin kalbinde tutuyoruz. Bu çalışmalarımızın kritik bir parçası olan sürdürülebilir finansman alanında da mühim hedeflerimiz var ve ING Grubu olarak bu alana 2025 yılına kadar 125 milyar Euro’luk bir hacim ayırdık” dedi.

Ayrıca Akay sözlerine, “ING Türkiye olarak uluslararası çaptaki güçlü çalışmalarımızı ve tecrübemizi ülkemize taşımayı bir misyon olarak görüyoruz. Müşterilerimize sürdürülebilirlik alanındaki yolculuklarında danışmanlık ediyor ve farklı sürdürülebilir finans çözümleri sunuyoruz. Aynı zamanda hem Türkiye’de hem uluslararası piyasalarda sürdürülebilir finansman kaynaklarına ulaşmalarına destek oluyoruz. Tüm bu çalışmalarımızda ise Borusan Otomotiv Grubu gibi sürdürülebilir bir dünya vizyonuna katkı sunmak için çalışan, farkındalığı yüksek kurumlarla iş birliği yapmaya odaklanıyoruz. Borusan Otomotiv Grubu ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin de ülkemizin yeni nesil ve çevreci mobilite alanında ilerlemesinde önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Bütüncül fayda sunan böyle güçlü iş birliklerinin sayısını artırarak sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya, finansmanlarımızı artırmaya ve müşterilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.” ekledi.

TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan, “TEB olarak, Borusan Otomotiv Grubu’na elektrikli/hibrit araçların finansmanı için bir yıl vadeli 8 milyon Euro tutarında sürdürülebilir finansman sağladığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Borusan Otomotiv Grubu söz konusu kredilerin tamamını sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında sadece; tamamen elektrikli ve hibrit otomobillerin finansmanında kullanacak. Bu finansman, iklim değişikliğinin yarattığı negatif etkileri düşük karbonlu bir gelecekte dengelemek, yeni nesil ulaşım sistemlerine geçişi hızlandırmak, sürdürülebilir ulaşım seçeneklerini yaygınlaştırmak adına ülkemiz ve dünya adına da önem taşıyor. Sürdürülebilirlik odaklı projeleri yakından takip ederek müşterilerimizin sürdürülebilir finansman ihtiyaçlarına çözümler sunmak bankamızın öncelikleri arasında yer alıyor. Benimsediğimiz ‘iyi ve örnek banka’ anlayışıyla daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunan projelere finansman sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

Sürdürülebilirlik Odakta Olmaya Devam Ediyor 

Aldığı Yeşil Finansman kredisiyle sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarına devam eden Borusan Otomotiv Grubu, BMW Group tarafından verilen Polaris Sustainability Award/Polaris Sürdürülebilirlik Ödülü’nün bu yılki kazananı oldu. Borusan Otomotiv Grubu, aynı zamanda sürdürülebilirlik misyonunda uluslararası bir taahhüt anlamına gelen UN Global Compact sözleşmesine taraf olarak da bu alandaki faaliyetlerini sürdürüyor. 

Doğadan İlham Alıp, Geleceğe İlham Veriyor

Borusan Holding ve Grup şirketleri sürdürülebilirliği iş süreçlerinin temel taşı olarak görüp kapsayıcı bir şekilde ele alırken iklim, insan ve inovasyon odak alanlarında çalışmalarını yürütüyor. Odak alanları kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğinden toplumsal faydaya, iklim krizinden biyoçeşitlilik kaybına, yetkinlik kazanımından eşit çalışma şartlarına, iş sağlığı ve güvenliğinden inovasyona kadar birçok konuyu sürdürülebilirlik perspektifinden ele alırken sürdürülebilirliği, paydaş temelli bir yapılanma olarak görüyor ve doğayı da süreçlerimizin içine katarak, tüm yaşam için “fayda” üretmek adına çalışıyor.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 10 Ocak 2023
İmsak 06:51
Güneş 08:22
Öğle 13:16
İkindi 15:40
Akşam 18:01
Yatsı 19:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 17 39
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 17 34
4. Adana Demirspor 17 30
5. Beşiktaş 16 29
6. Trabzonspor 17 29
7. Konyaspor 17 27
8. Alanyaspor 18 24
9. Kayserispor 17 23
10. Karagümrük 17 20
11. Gaziantep FK 17 19
12. Ankaragücü 17 19
13. Giresunspor 17 19
14. Kasımpaşa 17 18
15. Antalyaspor 16 17
16. Hatayspor 17 17
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 17 14
19. İstanbulspor 17 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 17 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 16 32
4. Real Betis 16 28
5. Atletico Madrid 16 27
6. Villarreal 16 27
7. Athletic Bilbao 16 26
8. Osasuna 16 24
9. Rayo Vallecano 16 23
10. Mallorca 16 22
11. Valencia 16 19
12. Girona 16 18
13. Getafe 16 17
14. Almeria 16 17
15. Real Valladolid 16 17
16. Celta Vigo 16 16
17. Sevilla 16 15
18. Cadiz 16 15
19. Espanyol 16 14
20. Elche 16 4