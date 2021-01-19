Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona Çukur 4. Sezon 20. Bölüm İkimizin yerine 12 mart perşembe
Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin son yolculuğuna uğurlandı
Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin...
İstanbul Havalimanı yolcu sayısında Avrupa'da birinci oldu
İstanbul Havalimanı yolcu sayısında Avrupa'da...
Engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında CoronaVac aşısı uygulanmaya başladı
Engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında...
Sağlık personelinin istifa, emeklilik ve izin taleplerine yeni düzenleme
Sağlık personelinin istifa, emeklilik ve...
Prof. Dr. Nur Vergin'in ardından sosyal medyadan taziye mesajları paylaşıldı
Prof. Dr. Nur Vergin'in ardından...

BMW iDrive Sistemi’nin Yeni Neslini CES 2021’de Tanıttı

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, bu yıl dijital ortamda gerçekleşen CES 2021’de yeni nesil BMW iDrive’ı tanıttı.

BMW iDrive Sistemi’nin Yeni Neslini CES 2021’de Tanıttı

İlk olarak BMW iX modeliyle sunulacak olan Yeni BMW iDrive bilgi-eğlence sistemi, kullanıcılarına benzersiz bir teknolojik deneyim yaşatacak.

BMW’nin ilk defa 2001 yılında BMW 7 Serisi modelinde kullandığı BMW iDrive teknolojisi, tüm kabin kontrol işlevlerini tek bir yerden yönetebilmeye olanak sağlarken, aynı zamanda navigasyon verilerini, ses ve telefon ayarlarını da gösterebilmesiyle çağının ötesinde bir işlev sunuyordu.  Uzun yıllar sektöre öncülük eden iDrive, bilgi-eğlence sistemi gelişimini sürdürerek BMW’nin iç mekanda en çok ilgi çeken teknolojileri arasında yer aldı. Bu sene 20’nci yılını kutlayan ve yine sınıfının referans noktası olmayı hedefleyen BMW iDrive’ın yeni nesli, ilk olarak BMW’nin elektrikli amiral gemisi BMW iX ile kullanıma sunulacak. 

 BMW ile Sürücüsü Arasındaki İlişkiyi Yeni Bir Boyuta Taşıyor 

Yeni nesil BMW iDrive, analog ve dijital teknoloji arasındaki boşluğu doldururken, fiziksel ve elektronik tuşları bir arada sunarak çok daha güvenli, konforlu ve fonksiyonel bir mobilite deneyimi sunuyor. Yapay zeka kullanımıyla sensörlerin çevreyi algılama ve analiz yeteneği arttırılan yeni nesil BMW iDrive, yol durumundan otomobilin performansına, park manevra uyarılarından olası tehlikelere kadar yolculuk esnasında gerekli tüm bilgileri sürücüye çok hızlı bir şekilde iletiyor. 

iDrive’ın 20 yıllık tecrübesi 

iDrive teknolojisi sayesinde BMW, geçen zaman zarfında kullanıcı ve otomobil arasındaki ilişkiyi sağlayan dijital hizmetlerin yolunu açarak bu alanda öncü rolü üstlendi. Sistemin ilk geliştirildiği dönemde BMW Online Hizmeti de sunan iDrive, 2007 yılında sınırsız araç içi internet erişimini sağlayan ilk uygulama oldu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Borusan Otomotivşirket HaberleriBmwIDrive
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.