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BMW Group'un Gelecek Vizyonunu Temsil Eden En Yeni Konsept BMW i Vision Dee Ortaya Çıktı

Borusan Otomotiv'in Türkiye temsilcisi olduğu BMW, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı (CES)'na damgasını vurdu. BMW'nin otomotiv endüstrisinin geleceği olarak adlandırdığı, sanal deneyim ile gerçek sürüş keyfini birleştiren otomobili BMW i Vision Dee, CES 2023'te otomobil ve teknoloji tutkunlarıyla bir araya geldi.

ŞİRKETLER 09.01.2023, 14:04
BMW Group'un Gelecek Vizyonunu Temsil Eden En Yeni Konsept BMW i Vision Dee Ortaya Çıktı

Dünyanın en önemli teknoloji etkinlikleri arasında yer alan Tüketici Elektroniği Fuarı (Consumer Electronics Show - CES) bu yıl 5-8 Ocak tarihleri arasında katılımcı ve ziyaretçilerini ağırladı. Fuarda otomotiv endüstrisinin geleceğini yorumlayan BMW, "dijital duygusal deneyim" anlamına gelen ismiyle de dikkat çeken BMW i Vision Dee'yi tanıttı. BMW i Vision Dee, markanın 2025'te ortaya çıkacak yeni nesil NEUE KLASSE modellerine giden yolda bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

Sanal Dünyanın Kapılarını Aralıyor

BMW i Vision Dee'de tanıtılan teknolojik yenilikler arasında gelişmiş Head-up Display bulunuyor. BMW Mixed Reality Slider ile kombine edilen bu sistemle, sürücü tarafından Shy-Tech yaklaşımı kapsamında sistemin hangi bilgileri gösterip göstermeyeceği özel olarak ayarlanıyor. Beş farklı adımdan oluşan seçenekler arasında geleneksel sürüşle ilgili bilgilere, sistemin içeriğine, akıllı cihaz bağlantısına, artırılmış gerçeklik projeksiyonuna ve Dee'nin sanal dünyasına erişilebiliyor. 

BMW i Vision Dee, kullanıcısı için sürüş keyfini artırmak adına sahip olduğu karma gerçeklik sayesinde camları kademeli olarak karartarak dış dünyayla bağlantıyı kesebiliyor.

Head-up Display teknolojisinin öncüsü BMW, son yirmi yılda bu teknolojiyi sistematik olarak geliştirdi. BMW i Vision Dee ile marka, ön camın tamamını bilgi yansıtmak için kullanabiliyor. BMW, bu çığır açan teknolojiyi 2025'te yollarla buluşacak NEUE KLASSE modellerinde kullanacağı bilgisini de CES 2023'te verdi. 

 

Minimalist Tasarım ile Yüksek Teknoloji Bir Arada

BMW i Vision Dee, kanıksanmış klasik sportif sedan tasarımını, daha az gövde parçası kullanımına imkan veren indirgenmiş yeni biçimler ile baştan yorumluyor. Böylelikle otomotiv dünyasında alışılmış analog tasarım öğelerinin yerini dijital detaylar alıyor. Geçen yılki CES’e damgasını vuran ve BMW’nin elektromobilitedeki amiral gemisi BMW iX üzerinde sergilenen E-INK renk değiştirme teknolojisini bir adım ileriye taşıyan BMW i Vision Dee, 32 farklı rengi gövdesinde yansıtabiliyor. Otomobilin gövde yüzeyi 240 farklı E-INK parçasına bölünerek sadece saniyeler içerisinde sonsuza yakın çeşitlilikle desenlerin oluşturulmasına olanak tanıyor. 

BMW i Vision Dee'nin sahip olduğu E-INK teknolojisi otomobilin sadece gövde parçalarına değil camlarına ve farlarına da temas ediyor. Duyguları gösteren bir iletişim aracı haline dönüştürülmüş farlar ve kapalı BMW Böbrek Izgaraları; animasyonlu yüz ifadeleri sayesinde fiziksel-dijital yüzeyde (fijital) desteklenerek otomobilin kendini ifade etmesine olanak sağlıyor. Kullanıcılarını tanıyan BMW i Vision Dee kişilerin avatarından oluşturduğu bir animasyonu yan camlarda oynatarak kişiye özel karşılama gerçekleştiriyor.  

 

Shy-Tech Yaklaşımıyla Geliştirilmiş Kabin

Alışılmışın dışında tasarlanmış direksiyonu, BMW'nin geleneksel sürüş keyfini sürdürmek için özel olarak geliştirilmiş minimalist kumanda düğmeleri ve ekranları, BMW i Vision Dee'nin iç tasarımını da çağın ötesine taşıyor.

Sürücü odaklı ön konsol, dokunulduğunda ya da yaklaşıldığında canlanarak kullanıcısına cevap veriyor. Ayrıca ön konsola dik olarak tasarlanan orta konsol sayesinde dokunmatik yüzey ile BMW i Vision Dee’nin multimedya sistemleri kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Bu fiziksel temas noktalarıyla BMW i Vision Dee'nin ön cama yansıtılan içeriği seçilebiliyor. Böylelikle de "eller direksiyonda, gözler yolda" ilkesi destekleniyor. 

#BMW Group #BMW i
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