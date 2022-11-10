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Bizim Toptan’ın cirosu 9,3 milyar TL oldu

Yeni mağaza açılışları ve dijital altyapı yatırımlarını ara vermeden sürdüren Bizim Toptan, 2022 yılının ilk dokuz ayında cirosunu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89,3 artırarak 9,3 milyar TL’ye yükseltti.

ŞİRKETLER 10.11.2022, 13:02
Bizim Toptan’ın cirosu 9,3 milyar TL oldu

Türkiye’nin mağaza sayısı bakımından en büyük toptan marketi Bizim Toptan, bu yılın üçüncü çeyrek dönemine ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Bizim Toptan, 2022 yılının ilk dokuz ayında cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89,3 artırarak 9,3 milyar TL’ye yükseltti. Yeni mağaza açılışları, yapay zeka modellemesiyle desteklenen kampanyalar ve dijital altyapı yatırımlarıyla son üç aylık dönemde de güçlü finansal performansını devam ettiren Bizim Toptan’ın satış geliri yüzde 106,7 artışla 3,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Büyüme ve yaygınlaşma odağını sürdüren Bizim Toptan, bu yıl yeni açılışlarla beraber toplam 178 mağazasıyla faaliyet alanını genişleterek Türkiye’nin erişilebilirlik açısından en yaygın toptan marketi konumunu daha da güçlendirdi.

Bizim Toptan’ın artan cirosu içinde, iştiraki olan ve tedarikinin önemli bir kısmını karşıladığı Seç Market iş ortaklığı tedarik modelinin büyümesinin de payı bulunuyor. Seç Market’in iş ortağı olan esnaf, kendi işinin sahibi olmayı sürdürürken, aynı zamanda kendisine sunulan geniş ürün gamı ve uygun fiyat avantajlarıyla yoğun rekabetin yaşandığı sektörde konumunu güçlendiriyor, cirosunu ve müşteri memnuniyetini artırıyor. Seç Market raf diziliminden ürün tedarikine, dijital altyapıdan sosyal medya iletişimine, pazarlamadan satın almaya kadar birçok alanda iş ortaklarına destek veriyor. 

 

Balcı: “Güçlü büyümemizi sürdüreceğiz”

Şirketin ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını değerlendiren Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı şunları söyledi: “Türkiye genelinde daha geniş kitlelere ulaşmak ve aynı zamanda müşteri memnuniyetini artırmak için dijitalleşmeye yönelik yatırımlarımızın yanı sıra yeni mağaza açılışlarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Bu dönemde 20 temel üründe fiyatları 60 gün süresince dondurarak hane ve ülke ekonomisine katkı sağladığımız kampanyamız da büyük ilgi ve takdir gördü. Tüm bu çalışmalarımız yılın üçüncü çeyreğinde satış gelirlerimizin artmasında önemli rol oynadı. Ayrıca esnafımızı desteklediğimiz, Seç Market iş modelimizde de üçüncü çeyrek sonunda 2 bin 206 mağazaya ulaştık. Artık bir toptancı market olmanın ötesine geçerek; kurumsaldan bireysele, geleneksel esnaftan ev dışı tüketim sektörüne tüm ana müşteri kanallarında, müşteri bazında analiz gücüne sahip güçlü bir ticaret platformuyuz. Bu gücümüzle, yılın son çeyreğinde de güvenilir ve yüksek kalitede ürünlerimiz, geniş ürün ve hizmet yelpazemiz, uygun fiyatlarımız ve cazip kampanyalarımızla halkımıza hizmet vererek büyüme trendimizi devam ettireceğimizi öngörüyoruz.”

#Bizim Toptan #Hüseyin Balcı
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