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Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Ağı’ndan Şekerbank’a birincilik ödülü!

Şekerbank, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Ukrayna Yerel Ağı tarafından düzenlenen sürdürülebilirlik alanındaki yarışmada “Aile Çiftçiliği Bankacılığı” projesi ile birincilik ödülü aldı.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Ağı’ndan Şekerbank’a birincilik ödülü!

Şekerbank, tarımsal üretimin devamlılığı için kilit öneme sahip bulunan çiftçi ailelerin desteklenmesi amacıyla Türkiye’de bir ilk olarak başlattığı “Aile Çiftçiliği Bankacılığı” projesi ile Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) Ukrayna Yerel Ağı tarafından düzenlenen “2020 Partnership for Sustainability Award” yarışmasında birincilik ödülü aldı.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) yönelik çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlara yenilikçi çözümler üreten kuruluşlar, işletmeler ve STK’ların belirlendiği Türkiye’den 6 şirketin finale kaldığı yarışmada Şekerbank “Aile Çiftçiliği Bankacılığı” projesi ile “Refah” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Banka, sürdürülebilir bankacılık anlayışını uluslararası düzeyde teyit eden yeni bir ödülün daha sahibi oldu.

“Aile Çiftçiliği Bankacılığı” ile 122 bin üreticiye ulaştı…

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 2014 yılının “Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı” ilan edilmesinden hareketle “Aile Çiftçiliği Bankacılığı”nı başlatan Şekerbank, çiftçilerin kırsal bölgelerden kentsel alanlara göçünü azaltarak üretimin sürdürülebilirliğini desteklemeyi hedefliyor.

Dünyada bir ilk olan proje kapsamında, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünerek küçülmesi, sulama olanaklarının kısıtlı olması, modern tarım tekniklerinin uygulanmaması gibi nedenlerle geliri azalan ve köyünü terk eden çiftçilere sektörde ilk olan imkânlar tanınıyor. “Aile Çiftçiliği Bankacılığı” ile altı yılda 122 bin çiftçi ailesine ulaşıldı ve bu alanda yaklaşık 10 milyar TL finansman sağlandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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ŞekerbankBirleşmiş Milletler Küresel İlkeler SözleşmesiAile Çiftçiliği Bankacılığı
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