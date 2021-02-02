Birleşik Ödeme’ye Stratejik Yatırım

Son yıllarda dünyada birçok ülkeden yatırım alan ve hızlı büyüme gösteren finans ve teknolojiyi bir araya getiren fintek sektörü, pandemiyle daha da önem kazandı. Türkiye’de ilk elektronik para lisansı alan şirketlerinden biri olan ve geliştirdikleri farklı ürün ve finansal çözümlerle hızlı büyümeye imza atan fintek servis platform sağlayıcısı (FaaS) olarak hizmet veren Birleşik Ödeme, OYAK Portföy Girişim Sermayesi Fonları’ndan yatırım aldı. Global trendlere bakıldığında son 10 unicorn’un yani değeri 1 milyar doların üzerinde olan şirketlerin 3’ünün fintek servis platform sağlayıcısı olması da söz konusu yatırımın önemini daha da artırıyor. Birleşik Ödeme’nin de hedefi unicorn olmak.

“Ülkemiz açısından girişim sermayesi ekosistemini destekliyoruz”

Birleşik Ödeme, yapılan bu yatırım kapsamında OYAK Şirketleri’nin dijital finansallaşma alanındaki projelerinde de stratejik iş ortağı konumunda olacak. OYAK Finans Grup Başkanı Emrah Silav, yatırımla ilgili şunları söyledi: “Türkiye’nin önde gelen markalarıyla yaptığı projelerle, teknolojik altyapısıyla ve güçlü ekibi ile kurumlara ihtiyaçları paralelinde en doğru çözümleri sunan Birleşik Ödeme, globalde ve yerelde önemli yere sahip stratejik iş ortaklıklarını sürdürmeye devam etmektedir. Girişim Fonlarımız üzerinden gerçekleştirilen yatırım ile hem halihazırdaki faaliyetlerimizi tamamlayıcı bir finansal teknoloji (FinTech) açılımı yapılmış, hem de ülkemiz açısından girişim sermayesi ekosisteminin desteklenmesi ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Global bir şirket olmayı hedefliyor

Bankalara, büyük şirketlere, devlet kurumlarına ödeme sistemleri ve elektronik para ihtiyaçlarını karşılama konularında hizmet veren Birleşik Ödeme, bu yatırımın desteğiyle yurtdışına açılarak global bir şirket haline gelmeyi planlıyor. 2010 yılında kurulan Birleşik Ödeme, Fibabanka’nın yatırım kolu Finberg’ten de yatırım almıştı.

Birleşik Ödeme Sistemleri CEO’su İlker Sözdinler “Fibabanka’dan sonra, Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından OYAK’ın finans sektöründeki Portföy Girişim Fonları’ndan yatırım almak bizler adına gurur verici. Yatırımcılarımızın sağladığı destek bizi sektörde ayrıcalıklı kılıyor. Son kullanıcının dijital ve finansal dünyadaki ihtiyaçlarını karşılama anlamında geliştirdiğimiz inovatif çözümlerle kurumların stratejik çözüm ortağı olarak yanında olma, uluslararası genişleme ve unicorn olma hedeflerimize OYAK ile birlikte daha hızlı ilerleyerek hem Türkiye, hem bölgede oldukça başarılı projeler hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Finberg Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mert: “2018 yılında yüzde 100 Fibabanka iştiraki olarak kurduğumuz Finberg ile stratejik yatırımlar yapmak ve yatırım yaptığımız girişimlerle birlikte kendi ekosistemimizi oluşturmak üzere yola çıktık. Bugün bu hedefimize doğru emin adımlarla ilerlediğimizi görmek son derece gurur verici. Birleşik Ödeme ile iki yıl önce başlayan iş birliğimizin ne kadar doğru bir adım olduğuna şahit oluyoruz. Birbirimize değer katarak hep birlikte büyümeye, içinde bulunduğumuz ekosistemi beslemeye devam edeceğiz. Kıymetli iş ortağımız Birleşik Ödeme’nin, yeni aldığı yatırımlarla uluslararası genişleme ve Unicorn olma hedefine ulaşacağına olan inancımız tam. Yeni yatırımın tüm sektörümüz için hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.”

Yıllık en az iki kat büyümeyi hedefliyor

İş modeli olarak Türkiye’nin ilk ve tek fintech servis platform sağlayıcı (FaaS) şirketi olarak Türkiye’nin önde gelen kurumlarına dijital finansallaşma süreçlerinde stratejik çözüm ortağı olarak kanal ve ürün bazlı altyapısal çözüm önerileri sunan Birleşik Ödeme; iş ortaklarının konvansiyonel maliyetlerini minimize ederken, onların bilanço yönetimlerinde gelir kalemlerinde optimizasyon yaratarak mevcut verimliliklerini, yeni gelir kalemlerini ve çevikliklerini maksimum seviyede arttırmalarını sağlıyor. Pandemi döneminde dijital ödeme sistemlerinin kazandığı önemle uluslararası para transferi alanında yüzde 300 büyüme sağlayan Birleşik Ödeme, 2020 yılında toplam işlem hacmini 6 milyar TL’ye ve iş ortakları kurumlar üzerinden dokunduğu son kullanıcı sayısını ise 3.5 milyon tekil kişiye ulaştırdı. Her yıl ortalamada minimum iki kat büyümeyi planlayan Birleşik Ödeme, 2021 sonunda işlem hacmini en az 20 milyar TL’ye, kullanıcı sayısını da 2021 sonu itibari ile 16 milyona çıkarmayı hedefliyor. Bu hedefler sadece Türkiye özelindeki rakamlar olup, yeni potansiyel ülkelere açıldığında da şirketin iş hacminin çok yapısal ve hızlı bir şekilde büyümesi öngörülmektedir. Dijital finansallaşma ile kurumlar, Birleşik Ödeme’nin altyapısı üzerinden kendi müşteri ve tedarikçilerine finansal ürün ve hizmetleri götürerek bir yandan finansal ve operasyonel maliyetlerini minimize ederken, bir yandan da mevcut müşteri portföylerini yeni ürünler ile ölçekleyerek yeni gelir kalemleri yaratıyor. Birleşik Ödeme, bu vizyon paralelinde kurumlara; e-para dijital cüzdan, sanal veya fiziksel ön ödemeli kartlar, yurtiçi ve yurtdışı para transferi, online/offline tahsilat ve kiosk/akıllı kasa (PaySafe) çözümleri olarak 5 ana dikeyde çözüm önerileri sunuyor.