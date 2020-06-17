- Atoderm Shower Oil à Kuru ve hassas ciltlere özel nem desteği sunan besleyici duş yağı à 1L: 149,50₺
- Nodé Fluid Shampoo à Tüm saç tipleri için günlük kullanıma uygun ve deterjan içermeyen şampuan à 200ml: 79,50₺ ve 400ml: 99,50₺
- Photoderm Max Aquafluid SPF 50+à Tüm cilt tipleri için akışkan dokulu ve matlaştırıcı etkili çok yüksek güneş koruyucu à 114,50₺
- Sébium Lotion à Tıraş sonrası kullanıma uygun, karma ve yağlı ciltler için gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı tonik à 114,50₺
Bioderma, bakımına düşkün babaları unutmuyor
Biyolojiden ilham alarak ürünler geliştiren Bioderma, bakımına düşkün babaları unutmuyor... Cildin doğal biyolojik mekanizmasına uygun içerikteki ürünler, erkeklerin de vazgeçilmez bakım ürünleri oluyor. Babalar Günü için hediye arayışında olanları erkeklerin en gözde ürünlerini Bioderma'da buluyor.
17 Haziran 2020 Çarşamba 12:11