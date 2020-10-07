Binalarda "enerji verimliği" için mantolama tercih edin

İklim değişikliği, dünyamızı tehdit eden en önemli sorunların başında geliyor. Hayatımızın her alanında olmasa olmaz bir olgu olan "enerji" kaynakları da iklim değişikliğinden etkileniyor. Enerji tasarrufu dediğimizde bugün hala ısı yalıtımı aklımıza gelmese de bir konutta enerjinin yüzde 40’ının duvarlardan kaybediliyor. Dünyada küresel ısınmanın engellenmesindeki en önemli gündem maddelerinden biri olan ısı yalıtımı ile hem daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmek hem de yaşam alanlarında yüzde 50 oranında enerji tasarrufu sağlamak mümkün.

"Türkiye’deki mevcut binaların yüzde 85’inde yalıtım maalesef bulunmuyor"

Son teknoloji kullanarak enerjiden tasarrufu nasıl yaparız sorusu üzerine ürünler geliştiren Avrupa’nın mantolama devi Baumit, sürdürülebilirliği şirket DNA’sına işlemiş durumda. 7 Ekim Dünya Konut Günü özelinde açıklamada bulunan Baumit Satış ve Pazarlama Direktörü Erdil Dinçer, doğanın bize verdiği tepkilerin küresel ısınmanın günümüzde hangi boyutlara ulaştığının en önemli göstergesi olduğunu söyledi. Ülkelerin karbon salınımı ile ilgili kısıtlamalara gitmek için mevzuat ve standartlarını tekrar gözden geçirdiğini anımsatan Dinçer, "Seragazı emisyonları mevcut şekilde devam ettiğinde, küresel ısınmanın 2030 ile 2052 yılları arasında 1,5ºC sınırını geçmesi bekleniyor. Küresel ısınmayı 1,5ºC ile sınırlandırmak, yaşam alanlarımız üzerindeki kalıcı etkilerinin önlemesi anlamına geliyor.

Türkiye’nin BM’ye sunduğu taahhüt 2030 yılı itibarıyla referans senaryoya göre sera gazı salınım artış miktarını yüzde 21 azaltmaktır. Küresel ısınmanın önüne geçmek için fosil yakıt kullanımı azaltılmalıdır. Bu da ülkemizde yalıtım kalınlıklarının artırılması ve sistem kullanımının teşvik edilmesi ile mümkündür. Enerjide dışa bağımlı bir ülke olarak yalıtımlı binalar üretmek ve mevcut binaları yenilemek hem ülke ekonomisine hem de tüketicilerin kendi ekonomilerine büyük katkı sağlamaktadır. Zira günümüzde Türkiye’deki mevcut binaların halen yüzde 85’inde yalıtım maalesef bulunmuyor. Dolayısı ile yalıtım konusunda bilinçlenmemiz oldukça önemli. Enerji tasarrufu dendiğinde ısı yalıtımının ilk akla gelen uygulama olması için farkındalık yaratmak öncelikli hedeflerimiz arasında. Ek olarak her geçen gün bu konudaki farkındalık düzeyinin arttığını da söyleyebilirim. Yalıtım sürdürülebilir bir dünya için ve kişisel tasarruf için oldukça önemli bir kavram ve bu bilincin ülkemizde en üst seviyede olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biz Baumit olarak, insanların sağlıklı, enerji verimli ve güzel yapılarda yaşamasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

"Doğru mantolamayla yapılarda yüzde 50 oranında enerji tasarrufu sağlamak mümkün"

Binalarda kullanılan enerjinin yüzde 80’inin ısıtma ve soğutmaya harcandığını anımsatan Dinçer, "İç ortamı ısıtılması ya da soğutulması için harcanan enerjini içerde muhafaza edilebilmesi için, binanın en doğru şekilde mantolanması gerekmektedir. Çünkü binalarda çatılardan yüzde 7, dış duvarlardan yüzde 40, döşemelerden yüzde 6 ve kapılardan yüzde 17 oranlarında ısı kayıpları olmaktadır. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki doğru mantolamayla yapılarda yüzde 50 oranında enerji tasarrufu sağlamak mümkün."

Isı yalıtım sistemleri, openSistem, PowerSistem, StarSistem ve ProSistem ile yaşam alanlarını çevreye duyarlı hale getiren Baumit, doğru mantolamanın;