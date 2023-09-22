Bilyoner ve Galatasaray Spor Kulübü güçlerini yeniden birleştirdi

Sektörde 20. yılını kutlayan Türkiye'nin ilk yasal online şans oyunları platformu Bilyoner, spora katkı sağlamaya devam ediyor. Bilyoner, Türkiye spor tarihinin en önemli değerlerinden olan Galatasaray Spor Kulübü’nün Futbol ve Basketbol Takımları ile 2023-2024 sezonu için sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Daha önce de sponsoru olduğu Galatasaray Spor Kulübü ile Bilyoner arasındaki iş birliği sözleşmesinin yenilenmesi, 22 Eylül Cuma günü Ali Sami Yen Rams Park Stadyumu’nda yapılan bir imza töreniyle duyuruldu. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay'ın katılımıyla düzenlenen imza töreninde, anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Anlaşmaya göre; Bilyoner, Galatasaray Futbol Takımı'nın bahis sponsoru olurken, Galatasaray Basketbol Takımı'nın hem şort sponsoru hem bahis sponsoru olarak iş birliği yapacak.

“Kulübümüzün koyduğu hedeflere ulaşabilmesi için, bizimle aynı hayalleri kuran markalarla iş birliklerine devam ediyoruz”

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, imza töreni için düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: “Bugün, Galatasaray Spor Kulübü olarak Bilyoner ile futbol ve basketbol takımlarımız için yaptığımız sponsorluk anlaşmasının imza töreni için bir aradayız. Sporda eğlence denince ilk akla gelen marka olan Bilyoner’e ben bu anlaşma için teşekkürlerimi sunuyorum. Kulübümüzün koyduğu hedeflere ulaşabilmesi için, bizimle aynı hayalleri kuran markalarla iş birliklerine devam ediyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de Avrupa’daki kupaları müzemize getirmek istiyorsak sponsorluk gelirlerimizi en üst düzeye taşımamız gerekiyor. Anlaşmamızın Galatasaray’ımıza, Bilyoner’e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

“Türk spor tarihinin önemli değerlerinden biri olan Galatasaray Spor Kulübü ile sponsorluk anlaşması yapmaktan mutluluk duyuyoruz”

Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Türkiye'nin kurulan ilk yasal online şans oyunları platformu olarak bu sene 20. yıllarını kutladıklarını belirterek şunları söyledi: "Bu özel senede, Türk spor tarihinin önemli değerlerinden biri olan Galatasaray Spor Kulübü ile sponsorluk anlaşması yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Sporun ve taraftarın gücüne olan inancımızı her zaman koruyarak, takım ruhuna önem veriyoruz. Bu inancımızla, Galatasaray Futbol Takımı ve Galatasaray Basketbol Takımıyla tekrar bir araya gelmenin heyecanını yaşıyoruz. Hem futbol hem basketbol takımlarını kapsayacak şekilde sponsorluk anlaşmamızı yenilediğimizi duyurmaktan gurur duyuyoruz."

Sponsorluk anlaşması sayesinde, Bilyoner’in spor dünyasıyla güçlü ortaklığını pekiştirdiklerini vurgulayan Emin Hitay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Galatasaray Futbol Takımı'nın bahis sponsoru olarak her iki taraf için de olumlubir iş birliğine imza attık. Ayrıca, Galatasaray Basketbol Takımı'nın hem şort sponsoru hem bahis sponsoru olarak iş birliğimizi çok daha güçlendirdik. Bu birliktelik, taraftarlara yönelik özel etkinlikler, kampanyalar ve unutulmaz deneyimler sunma fırsatı verecek. Spor tutkusunu ve ruhunu eğlence ile birleştirerek bir arada yaşatacağız. Galatasaray Spor Kulübü ile olan sponsorluk anlaşmamızın uzun ve başarılı bir şekilde gelecekte de süreceğine olan inancımız tam. Sevgi ve saygıya dayalı taraftarlık ruhuyla, spora ve eğlenceye olan tutkumuzu sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 20. Yılımızda, Bilyoner ve Galatasaray arasındaki kıymetli iş birliğimiz hepimize hayırlı olsun."