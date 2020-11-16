BEYMEN’DEN TÜRK MODA SEKTÖRÜ İÇİN İKİ YENİ SERVİS

Pandemi ile değişen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen ve Türkiye’de ilk kez Beymen tarafından uygulananTemassız/Uzaktan Alışveriş servisleri, Beymen’lerde vewww.beymen.com’daki alışverişlerdegüvenli ödeme kolaylığı sunuyor.

Beymen Uygulaması ile Temassız / Uzaktan Alışveriş

Beymen, Türk moda sektöründe ilk kez kendi uygulaması üzerinden Temassız / Uzaktan Alışveriş dönemini başlatıyor. Bu yeni servis ile müşteriler, Beymen mağazalarındaki alışverişlerinde Beymen Uygulaması’ndaki “QR Kodla Ödeme” adımını seçerek temassız olarak ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Uzaktan alışverişlerde ise online stil danışmanlığı hizmeti alarak Beymen Uygulaması üzerinden alışverişlerini tamamlayabiliyor.

VIP Müşteriler İçin GarantiPayÜzerindenTemassız / Uzaktan Alışveriş

Beymen Grup CEO’su Elif Çapçı, “Beymen dostlarına mağazalarımızda sunduğumuz ayrıcalıklı Beymen deneyimine istedikleri yerden, diledikleri zaman aynı kalitede ulaşabilmeleri, gerek mağazalarımızda gerekseuzaktan alışverişlerini pandemi şartlarına uygun olarak kolaylaştırmak için pek çok yeni servis geliştirdik. ‘Olduğunuz Her Yer Beymen’çatısı altında sunduğumuz;Whatsapp Üzerinden Online Stil Danışmanlığı, Alışveriş Sepetini Paylaş, 24 saat içinde mağazadan aynı şehirdekiAdreseTeslim, Online Siparişler İçin Mağazadan Teslimve Randevulu Alışverişhizmetlerimize eklediğimiz yeniTemassız ve Uzaktan Alışveriş Servislerimiz ile Beymen dostlarının yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hayatı kolaylaştıran, yenilikçi hizmet ve servislerimizigeliştirmeye devam edeceğiz”dedi.