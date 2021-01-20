Betül Kayacık, “İşletmelerin başarısında en kritik unsur insan”

İşletmelerin başarısında en kritik unsurlardan birisinin çalışanları olduğunu ifade eden Lidya Grup Kurumsal Satış Direktörü Betül Kayacık, insan kaynağı yerine “insan kıymetleri” kavramının ön plana çıktığını belirterek, şunları söyledi:

“ İnsan kaynağı yerine artık, “insan kıymetleri” ifadesi ön plandadır. Sahip olduğumuz kıymetli insanlar, işletmelerin başarısında en kritik unsurlardan birisidir. Neticede, süreçleri takip eden ve işi yapan insandır ve işletmenin çalışanlarının bilgili, tecrübeli ve çalışkan olması iş sonuçlarına olumlu olarak etki ediyor. Bu nedenle, işletmede insana layık olduğu değeri vermek ve güzel bir çalışma ortamı sunmak, işbirliği ve ekip ruhunu güçlendirmek gerekiyor. Bunun yanında, çalışanların kişisel ve mesleki gelişimi için onlara sürekli eğitim fırsatları ve imkanları sunmak, sürdürülebilir başarı için en önemli unsurlardan birisidir. Lidya Grup olarak, temsil ettiğimiz Xerox, Epson, Efi, Sutec markaları, bilgi birikimimiz, tecrübemiz, organizasyon yapımız ve finansal gücümüz ile Türkiye’de lideriz ve Avrupa’nın bu alanda faaliyet gösteren sayılı birkaç firmasından birisiyiz. Aynı zamanda, satış sonrası teknik ekip organizasyonumuz ile verdiğimiz satış sonrası hizmetimizde pazar lideriz. Bu başarımızı, 100 ’ ün üzerinde konusunda ciddi bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan insan kıymetlerimiz ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Ofislerimiz ve bayilerimiz aracılığıyla, ülkemiz geneline yüksek müşteri memnuniyetiyle kesintisiz hizmet veriyoruz” dedi.

Şirketlerde, her işi bir tek kişi yapamayacağına göre, işlerin delege edilmesi gerekiyor

Patronların çoğunluğunun şirketlerini evladı gibi gördüğünü ifade eden Lidya Grup Kurumsal Satış Direktörü Betül Kayacık, konuşmasına şöyle devam etti:

“ Patronlar , zorluklara ve sıkıntılara göğüs gererek kurdukları ve büyüttükleri şirketlerini, evladı gibi görürler. Şirketleri ile aralarında güçlü duygusal bağları vardır. Bu nedenle de, patronlardan çok fazla kurumsal olmaları ve iş süreçlerinin çok uzağında kalmalarını beklemek mümkün olmaz. Profesyonel yöneticiler ise, işletmelerde sistemi kurarlar, hedefler doğrultusunda yol haritasını uygulamaya geçirirler ve yapılan çalışmalar hakkında patrona ve yönetim kuruluna bilgi verirler. Şirketlerde, her işi, bir tek kişi yapamayacağına göre, işlerin delege edilmesi gerekiyor. Delegasyon, yöneticiler tarafından, konusunda uzman olan çalışanlarına, ilgili işlerin devredilmesi anlamına geliyor. L idya Grup olarak, insan kıymetlerimize gerekli delegasyonu yapıyoruz ve ekiplerimizin başarıya imza atan çalışmaları sektörümüzde firmamızı zirveye taşımaktadır” diye konuştu.

İşlerin delege edilmesinde izlenecek yol haritası nedir?

İşlerin delege edilmesi noktasında izlenecek yol haritası hakkında bilgiler veren Lidya Grup Kurumsal Satış Direktörü Betül Kayacık, şunları anlattı:

1-Sonuca odaklanmak: İşin nasıl yapıldığına, sürekli bakarak kontrol etmek yerine, bırakın işi yapacak olan çalışanlar kendi yöntemlerini geliştirsinler. Bir işi delege etmek, çocuk yetiştirmek gibidir. Hem yakından izlemeli ve tehlikeli gelişmeleri engelleyecek kadar yakın olmalısınız, hem de çalışanları kendi yeteneklerini gösterecekleri kadar özgür bırakmalısınız.

2-Motivasyon ve adanmışlık sağlamak: Çalışanlarınızın başarılı oldukları takdirde, kariyer olanakları, finansal getiriler, takdir edilme gibi birçok artıya sahip olacaklarını fark ettirin. Çalışanlarınızın, motivasyonlarını ve adanmışlıklarını sağlamak çok değerlidir.

3-Kontrolü elden bırakmamak: Tabiki, profesyonel yöneticileri olarak, ekiplerinizi kontrol etmeyi elden bırakmayınız. Yaptıkları işlere dair, termin tarihi ve ara kontrol tarihleri üstünde anlaşın. İşlerin bitirilmesi zamanlarını izleyin. İşin kontrol aşamalarını ve ne zaman karşılıklı görüşüleceğini belirleyin. Tüm iş süreçlerine dair, delege edeceğiniz işleri kapsamlı bir şekilde anlatın ve işin dışında bir şey anlatmayın. O iş için, o kişiyi veya ekibi niçin seçtiğinizi, onlardan neleri beklediğinizi ve nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini gösterin. Yine, o işe dair, hangi kaynakları kullanabileceklerini belirleyin.