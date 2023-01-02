Beta Gıda, bilimin ışığında ilerliyor

Bilimin ışığında ilerlemeyi ilke edinen Beta Gıda, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında hayata geçirdiği "Siyah çay işleme atıklarından protein ve prebiyotik üretimi" başlıklı proje teklifi ile TÜBİTAK 1505 – Üniversite – Sanayi İş Birliği Destek Programı kapsamında finansal olarak desteklenmeye hak kazandı.

Yeniliklerle dolu AR-GE yolculuğunu bugüne dek sürdüren ve AR-GE faaliyetlerini somut çıktılara dönüştürebilme adına çeşitli üniversiteler, kamu kurumları ve araştırma enstitüleri ile ortak projeler geliştiren Beta Gıda, faaliyetlerini ve akademik başarılarını bilimin ışığında sürdürüyor.

2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı sektöründeki ilk AR-GE Merkezi unvanını almaya hak kazanarak çıktığı yolda günümüzün lider çay markaları arasında yer alan Beta Gıda, bilimsel gelişime destek olmak amacıyla AR-GE merkezi çalışmalarını itina ile sürdürüyor; Türkiye’de ve dünyada çay sektöründeki öncü rolünü devam ettiriyor.

Beta Gıda AR-GE Merkezi’nde, lisans ve yüksek lisans mezunu mühendislerden oluşan alanında uzman ve tecrübeli AR-GE kadrosu, laboratuvar ve teknik alt yapısı ile gıda sektörüne yenilikçi çözümler sunuyor. Mevcut ürünlerde iyileştirme, yeni ve katma değerli ürün geliştirme, atık değerlendirme, çevreye olan hassas yaklaşımı ile sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında enerji verimliliğinin artırılması vb. konularda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yön veren Beta Gıda, sürdürülebilir değer zinciri içerisinde insana, çevreye pozitif etkide bulunuyor; gelecek nesillerin sürdürülebilir bir dünyada yaşayabilmesi için çözümün bir parçası olmaya çalışıyor.