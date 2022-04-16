BESOB ile Uyumsoft arasında e-Dönüşümde iş birliği protokolü imzalandı

İş birliği protokolü imza törenine, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Akif Tak, Uyumsoft İş Geliştirme Direktörü Turgut Erkaynak, Uyumsoft Bulut Hizmetleri Genel Müdürü Erhun Öçal, Uyumsoft İş Geliştirme ve Kanal Yöneticisi Funda Şengül Akı, Uyumsoft Bursa Bölge İş Ortağı Kemal Güler, Uyumsoft Bursa Bölge Yöneticisi Murat Özpamuk, İş Geliştirme Yöneticisi Emine Korkmaz, İş Geliştirme Yöneticisi Özhan Kadaifçioğlu, Uyumsoft İstanbul ve Bursa ekipleri ve i ki kurumun üst düzey yetkilileri ve oda başkanları katıldı. İş birliği kapsamında, BESOB üyesi firmaların uçtan uca dijital dönüşümünün sağlanması hedefleniyor. Uyumsoft’un e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter vb) uygulamaları ve ticari yazılım çözümleri, 22 Ocak’ta yayınlanan 509 tebliği kapsamında tanımlanan sektörler başta olmak üzere gayrimenkul, otomotiv sektörleri gibi tüm sektörlerin dijital dönüşümüne rehberlik edecektir.

BESOB üyelerinin uçtan uca dijital dönüşümü sağlanacak

e-Dönüşümde iş birliği protokolünü değerlendiren Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Akif Tak, şunları söyledi:

“ Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 22 Ocak 2022 tarihli yayınlanan 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu (VUK) Tebliği’ne göre, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye uygulamalarında yeni dönem başladı ve kapsam genişliyor. Yasa kapsamında, bu işlere el atmalıyız. Bu çerçevede, odalarımız bünyesindeki üyelerimizin e-Dönüşüm süreçlerini başarılı bir şekilde uçtan uca yönetmeleri için, Uyumsoft ile iş birliği protokolü imzaladık. Güzel bir iş birliği fırsatı oldu. İş birliğinin birliğimize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.” dedi.

İş birliği protokolü hakkında bilgi veren Uyumsoft İş Geliştirme Direktörü Turgut Erkaynak, şunları kaydetti:

“ Türkiye’nin öncü teknoloji ve inovasyon şirketi olarak, 60 binin üzerindeki yerli ve global işletmenin uçtan uca dijital dönüşümünü sağlıyoruz. 509 VUK Genel Tebliği kapsamında, BESOB ile iş birliği protokolü imzaladık. Birliğin üyelerine, e-Belge uygulamaları ve ticari yazım çözümlerimizle hizmet vererek, dijital dönüşümlerini hızla gerçekleştirmelerini sağlayacağız. İş birliğinin ekonomimize hayırlı olmasını diliyoruz.” diye konuştu.

GİB e-Arşiv 2.000- 5.000 ürünü ücretsiz sunulacak

Ayrıca, GİB tarafından yayınlanan 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği’ne göre, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler tarafından, vergi mükelleflerine yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarın 2.000 TL olması, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda ise toplam tutarın 5.000’yi bulması durumunda, kağıt fatura yerine, e-Arşiv Fatura düzenleme zorunluluğu 1 Mart 2022 tarihinden itibaren hayata geçirildi. Bu kapsamda, GİB e-Arşiv 2000-5000 uygulamasını kullanacak olan Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Üyeleri, Uyumsoft’un GİB e-Arşiv 2.000- 5.000 ürününü ücretsiz olarak kullanabilecektir.

509 nolu VUK Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikler şunları kapsıyor?

1-e-Fatura zorunlu geçiş haddi 5 milyon TL’den 2021 hesap dönemi için 4 milyon TL’ye, 2022 ve sonrası yıllarda 3 milyon TL’ye düşürülüyor.

2-Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Arşiv Fatura’ya geçişine artık “Kendilerine veya Aracı Hizmet Sağlayıcılarına Ait İnternet Sitelerinde veya Diğer Her Türlü Elektronik Ortamlarda Mal ve Hizmet Satışını Gerçekleştiren” mükellefler de dahil oldu. Eğer mükellef 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanların, e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getiriliyor.

3-Gayrimenkul veya taşıt alımı - satımı yapan, inşaatını yapan, kiralama işi yapan firmalar, (yani kiralama şirketleri, galericiler, emlakçılar vb.) 2020 ve 2021 cirosu 1 milyon TL’nin üzerinde olanlar, 2022 cirosu ise 500 bin TL’nin üzerinde olanlar zorunlu olarak e-Fatura’ya geçecek.

4-Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan veya belediyelerden yatırım veya işletme belgesi almak suretiyle, konaklama hizmeti veren otellere, e-Fatura kullanma zorunluluğu geliyor.

5-e-Fatura mükellefi olmayan firmaların, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “e-Arşiv Fatura Portali” üzerinden; vergi mükelleflerine kesilen fatura tutarı 10 bin TL, vergi mükellefi olmayanlara kesilen fatura tutarı ise ilgili yılın fatura düzenlenme haddine çekiliyor. (2021 fatura düzenleme haddi 1.500 TL’dir)

6-İrsaliye yerine geçen evraklar yerine (e-Arşiv Fatura'nın kağıt çıktısı, ÖKC fatura bilgi fişi) artık sevk irsaliyenin bir örneği ile de sevk yapılabilmesi için GİB standartlarına uygun ve sorgulanmasına olanak sağlayacak özel kod içeren bir belge olması zorunluluğu getiriliyor.

7-e-İrsaliye zorunluluğu daha önce 25 milyon TL üzerinde olan firmalar içindi. Bundan sonra, 2021 yılı için cirosu 10 milyon TL’nin üzerinde olan firmalar, e-İrsaliye faturaya geçmek zorunda olacaklardır. Ayrıca, demir ve çelik veya çelik eşyaların imalatını, ihracatını, ithalatını yapan firmalarda, e-Fatura mükellefi olma şartı aranmaksızın, e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri zorunluluğu geliyor.

8-Döviz alım satım belgesiyle ilgili olarak da, e-Döviz alım satım belgesinin adı, bundan sonra, e-Döviz ve kıymetli maden alım satım belgesi” olarak değişiyor. Buradan yapılan kıymetli madenlerin alım ve satımında bu belgenin düzenlenmesi gerekiyor.

BESOB Tarihçe:

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB), 25 Nisan 1949 tarihli 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri Kanunu’na göre 1 Aralık 1952 yılında kurulmuştur. 17 Temmuz 1964 tarihinde kabul edilen ve daha sonra 1983, 1985, 1991,1997 ve 2005 yıllarında tadile uğrayan 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’na göre 1966 yılında gerekli statü değişikliklerini yapan BESOB, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir kuruluştur ve oda sayısı bakımında ülkemizde dördüncü büyük Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği’dir. BESOB’a bağlı 104 oda ve esnaf sicile kayıtlı yaklaşık 90 bin üye vardır. İlgili Kanun gereğince BESOB, merkezi Ankara’da olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’na (TESK’e) bağlıdır.

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