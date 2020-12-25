BEE’O, Gıda Sektörün ’de Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 5. Şirketi Oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), TEPAV ve TOBB ETÜ’nün katkılarıyla düzenlediği, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin sıralandığı “TOBB Türkiye 100” listesi, online ödül töreni ile açıklandı. BEE’O Propolis, büyüme performansıyla, en hızlı satış artışı sağlayan 100 şirketin açıklandığı "TOBB Türkiye 100" listesinde ilk 5’e girerek büyük bir başarı elde etti. Araştırmanın kapsandığı 3 yılda cirosunu yüzde 1680 oranında artıran BEE’O, en hızlı büyüyen 100 şirketin ortalama büyüme hızı olan yüzde 511 oranını da yaklaşık 3,28’e katladı.

BEE’O Propolis Genel Müdürü ve Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, elde ettikleri başarıya dair yaptığı açıklamasında “Ödüllü ve patentli yöntemimizle özütlenen saf Anadolu propolisi ve diğer arı ürünlerinin şifasını tüm tüketicilerle buluşturmak üzere 2013 yılında Taylan Samancı ve Sayın Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ile çıktığımız yolculukta Türkiye’nin ilk ve tek inovasyon ödüllü, yerli Anadolu propolisi üreticisi olduk. Bugün ise TOBB Türkiye 100 listesine en hızlı büyüyen 5’inci şirket olarak girdik. Ulusal ve uluslararası platformlarda layık görüldüğümüz 34 farklı ödülümüze bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

BÜYÜME DAHA DA HIZLANACAK

Aslı Elif Tanuğur Samancı büyümelerinin pandemi boyunca daha da hızlandığına dikkat çekiyor ve şöyle anlatıyor: “Dünyada en hızlı büyüyen pazarlardan biri sağlıklı gıda pazarı. Organik pazarda arı ürünlerinin de yer alması ve bu pazarı büyütmesi, Türkiye ve dünya için oldukça önemli. COVID salgını dolayısıyla insanlar, bağışıklık sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu anladı ve bununla birlikte doğal bağışıklık destekleyici ürünlere olan ilgi arttı. Bu pazarın çok hızlı büyüyeceğini ön görüyorum. 1-2 yıl içinde pazar büyüklüğü ülkemizdeki mevcut halinin en az 4 katına ulaşacak."

AVRUPA’DA ATILIM HEDEFİNDEYİZ

TOBB Türkiye 100 listesinde en hızlı 5’inci şirket olmanın yanında gıda firmaları arasında en hızlı büyüyen 1. Şirket olmanın kendileri için büyük bir onur kaynağı olduğunun altını çizen Tanuğur, hedeflerini şöyle aktardı: "Anadolu arı ürünlerini bir dünya markası yapmak için 2013 yılından bu yana azim ve inançla çalışıyoruz. Şu an ürünlerimizi; Türkiye’de online olarak kendi e-ticaret sitemiz www.beeo.com.tr üzerinden tüketiciyle buluşturuyoruz. Bunun yanında 5.000 perakende satış noktasında ve BEE’O UP markamızla 35.000 eczanede bulunuyoruz. Amerika’da ise yine kendi e-ticaret sitemiz www.beeandyou.com üzerinden ve Amazon, Wallmart, E-bay’den ve CVS eczane zincirleri ile 3.500 perakende satış noktasında tüketicilerle buluşuyoruz. Yurt dışına BEE&YOU markamızla, 14 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Avrupa’da bu yıl önemli bir atılım gerçekleştirme hedefindeyiz. Hala ilk günkü heyecan ve aşkla arı ürünleri ile inovatif katma değerli yeni ürünler geliştirmeye devam etmekteyiz. Hedefimiz Anadolu propolisini bir dünya markası yapmak."