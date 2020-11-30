Bayer’de, Uluslararası Pozisyonlarda Türk Yönetici Sayısı Artıyor!

Bilimsel inovasyon alanında birbirinden farklı pek çok kariyer seçeneği sunan Bayer Türk’ün, 5 çalışanı yurtdışı pozisyonlarda görevlendirildi. Dünyanın farklı yerlerinde ofisi bulunan Bayer'in uluslararası varlığı, çalışanlara birçok fırsat sunuyor. Türkiye’de görev alan Zeynep Ece Bilge, Erdem Sarıkaya, Ahmet Kesim, Elif Tek ve Beste Doğar, Bayer’e yurtdışından katkı sağlamaya devam edecek.

İngiltere, Belçika, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre’ye Atamalar

Farma / Özel Tedaviler / Pulmoner Hipertansiyon Pazarlama ve Satış Departmanı’nda Ürün Müdürü olarak çalışmakta olan Erdem Sarıkaya, Bayer İngiltere, Oftalmoloji Dijital İçerik Müdürü olarak görevlendirildi.

Farma / Özel Tedaviler / Hematoloji & Onkoloji Pazarlama ve Satış Departmanı’nda Ürün Müdürü olarak çalışmakta olan Zeynep Ece Bilge, Bayer Belçika’ya Onkoloji İş Birimi Satış ve Pazarlama Müdürü olarak atandı.

Radyoloji Bölümü’nde Pazarlama Müdürü - Türkiye & Sub-Region EU II olarak çalışmakta olan Ahmet Kesim, Bayer Orta Doğu, Radyoloji Pazarlama Müdürü olarak atandı. Kesim görevini Dubai’den yürütecek.

Farma / Kadın Sağlığı Pazarlama ve Satış Müdürlüğü’nde, Ürün Müdürü olarak görevini sürdüren Beste Doğar, Berlin’de Kadın Sağlığı Global Pazarlama, kısa etkili kontrasepsifler Bölümü’nde Küresel Marka Müdürü olarak çalışmak üzere 12 ay süreyle görevlendirildi.

Farma / Özel Tedaviler / Oftalmoloji Pazarlama ve Satış Departmanı’nda Ürün Müdürü olarak çalışmakta olan Elif Tek, 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren Basel'de Medikal İşler Oftalmoloji Terapötik alanına Allianz Manager olarak atandı.