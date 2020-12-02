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Bayer Genç Bilim Elçileri Projesine “Sosyal Etki” Ödülü!

Bu yıl yedincisi düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri sahiplerini buldu. Bayer, Bayer Genç Bilim Elçileri projesi ile Sosyal Etki kategorisinde Sürdürülebilir İş Ödülü kazandı.

Bayer Genç Bilim Elçileri Projesine “Sosyal Etki” Ödülü!

Sürdürülebilirlik Akademisi’nin düzenlediği sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan ve ortak geleceğimize sahip çıkan projeleri vurgulayan Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin yedincisi düzenlendi. Bayer, Bayer Genç Bilim Elçileri projesi ile Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde Sosyal Etki kategorisinde ödüle layık görüldü.

Bayer ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle ilköğretim çağındaki çocukların bilime olan merakını canlı tutmak ve onları ileride bilim insanı olma yönünde yüreklendirmek amacıyla yürütülen Bayer Genç Bilim Elçileri, 9 yıldır devam ediyor.

Üniversiteli gençler aracılığıyla çocuklara dokunan bir bilim okuryazarlığı projesi olan Bayer Genç Bilim Elçileri ile proje başından bugüne 40.000’den fazla çocuğa ve 3500’e yakın gence ulaşıldı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Sürdürülebilir İş ÖdülleriBayerşirketlerEkonomiToplum Gönüllüleri Vakfı
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