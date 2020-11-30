Balparmak ve Muğla Belediyesi’nden Arıcılık Mesleği’nin Geleceği İçin İşbirliği

40 yıllık uzmanlığı ile gıda güvenliğine uygun sağlıklı ve kaliteli balları özenle seçmek suretiyle sofralara taşıyan Balparmak, Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen “Sürdürülebilir Arıcılık, Katma Değerli ve Verimli Üretim Protokolü”nü imzaladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Balparmak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Karabörtlen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında gerçekleşen dörtlü protokol kapsamında Türkiye’deki çam balı üretiminin yüzde 80’inin gerçekleştiği Muğla’da pilot bölge olarak seçilen Ula ve civarı ilçelerdeki arıcılara destek ve uygulamalı eğitim verilecek. Balparmak Arıcılık Akademisi kapsamında verilecek eğitimlerle arıcıların bilgileri güncellenecek, üretim şartlarının bazıları iyileştirilecek.

“Arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliği risk altında”

İmzalanan protokolün arıcılık mesleğinin ve ülkemiz için büyük önem taşıyan çam balının geleceği için çok değerli olduğunun altını çizen Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Özen Altıparmak, şunları söyledi: “Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen bu değerli projede yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de maalesef arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliği risk altında… Gençler, kadınlar ata mesleği olan arıcılığa yönelmek de istekli değil. Doğal balın yanı sıra arısütü, polen, propolis gibi katma değerli arı ürünlerinin üretimi de yetersiz. Arıcılarımızın verimli üretim yapabilmesi, mesleklerindeki gelişmelerden haberdar olması,mevcut bilgilerinin güncellenmesi için biz de Balparmak Arıcılık Akademisi ile destek olacağız.Uzaktan, gezici, teorik ve uygulamalı eğitimlerinden oluşan üç ayrı eğitim modeli uyguladığımız Balparmak Arıcılık Akademisi’nde arı yaşamı ve biyolojisi, koloni bakımı ve yönetimi, arı hastalıkları, ana arı üretimi, arı ürünleri üretimi, arıcılık ekipmanları, regülasyonlar, nektarlı bitkiler gibi arıcılık mesleğinde kaliteli üretiminin sağlanmasını ve mesleğin sürdürülebilir olmasını sağlayan en temel konular, konusunda uzman akademisyenlerce anlatılıp uygulamalı olarak gösteriliyor. Muğla’nın Ula ilçesinde bulunan Akademide uygulamalı eğitimlerimizi ise örnek işletmemizde ,arılığımızda gerçekleştiriyoruz. Akademiye gelemeyen arıcı adaylarına ise gezici eğitim aracı ile ulaşılarak, bulundukları yerde eğitim veriyoruz. arıcılık sektöründe ilk kez hayata geçirdiğimiz uzaktan eğitime isteyen herkes www.balparmak.com.tr adresinde yer alan “Balparmak Arıcılık Akademisi” ne giriş yapıp online kayıt yaptırarak katılabiliyor. Bu yıl Felis Ödülleri’nde Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Bölümünde, Toplumsal Meseleler Kategorisinde Felis’e ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Kategorisinde Başarı Ödülü’ne layık görülen“Balparmak Arıcılık Akademisi”nde 2 yıl süren proje kapsamında bugüne kadar eğitimlerini başarıyla tamamlayan 52’si kadın olmak üzere 104 arıcı adayına, iki adet arılı kovan vererek mesleğe ilk adımı atmalarını sağladık. Bu iş birliği ile de daha çok arıcıya ulaşarak yerel kalkınmaya ve arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak en büyük arzumuz.”