Back to School Dönemi E-ihracata Büyük Katkı Sağladı

2023-2024 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, eğitim ürünlerinin ve kırtasiye malzemelerinin dünya genelindeki taleplerinin artması, Türk e-ihracatçıları için yeni fırsatlar doğurdu.

2019 yılından bu yana e-ihracat lojistik sektörünü domine eden ve bu alanda birçok ilki gerçekleştiren ShipEntegra CEO’su Ali Ceylan, e-ihracatın artan popülerliği ve eğitim sektörüne yönelik taleplerin artışı hakkında yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz dönemde dünya genelinde birçok yerde devam eden uzaktan eğitim furyası, eğitim ürünlerine olan talebi büyük ölçüde artırdı. Bu durum, Türk e-ihracatçıları için önemli bir fırsat yarattı. Ülkemiz, kaliteli ve uygun fiyatlı eğitim ürünleri ile dünya pazarında rekabet edebilir bir konumda bulunması da bu fırsatta etkili oldu” dedi..

Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi ödülüne sahip olan ve dünyanın önde gelen satış kanallarını ve global lojistik firmalarını tek bir ekranda birleştiren ShipEntegra; Etsy, Amazon, AliExpress, Walmart gibi 20'den fazla e-ticaret pazar yerinin partneri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. E-ihracatın her alanında kullanıcılarının ihtiyaçlarına çözüm sunmaya odaklanan ve şu an da 60.000’den fazla e-ihracat müşterisi bulunan ShipEntegra, pazaryeri entegrasyonu, e-ihracat lojistiği ve fulfillment hizmetleri ile ön plana çıkmaktadır.

Back to School dönemi için ise Ali Ceylan, özellikle kırtasiye malzemeleri, defterler, kalemler, çantalar ve okul giyim ürünlerinin, e-ihracatçılar için önemli bir gelir kaynağı haline geldiğine dikkat çekerek: “E-ihracatçılarımız, son dönemde eğitim ürünleri ve kırtasiye malzemeleri ihracatında büyük bir artış yaşadı. Bu yıl en çok Amerika, Kanada ve İngiltere’ye okul ürünleri ihraç edildi. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl artış yüzde 20 oranında gerçekleşti ve bu, sektörün ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin kaliteli ürünleri ve rekabetçi fiyatları ile dünya pazarlarında daha fazla yer bulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

E-ihracatçıların, "Back to School" döneminde dünya pazarlarına açıldığı bu dönemde, Türkiye'nin eğitim ürünleri ve kırtasiye malzemeleri alanında da büyük bir oyuncu haline gelmeye devam etmesi bekleniyor. ShipEntegra CEO'su Ali Ceylan, sektördeki büyüme potansiyelinin henüz tam anlamıyla keşfedilmediğini ve Türk e-ihracatçılarının bu alandaki çalışmalarını artırarak uluslararası arenada daha fazla başarı elde edebileceğine inanıyor.