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B2B Güney Kore Ticaret Toplantısı 90’a Yakın Toplantı ve Türk Şirketlerinin Yoğun İlgisiyle Gerçekleşti!

Gyeonggi şehrinin ticaret merkezi Gyeonggi Business Center (GBC)’daki yaklaşık 38.000 firma ile kontakt halinde olan GBC İstanbul, 19 Ekim tarihinde Radisson Collection Vadistanbul Hotel’de B2B Güney Kore Ticaret Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

ŞİRKETLER 21.10.2022, 11:26
B2B Güney Kore Ticaret Toplantısı 90’a Yakın Toplantı ve Türk Şirketlerinin Yoğun İlgisiyle Gerçekleşti!

Çeşitli medikal ürünleri, cilt bakım, kontakt lens, telefon ve bilgisayar ekran koruyucu, evcil hayvanlara özel ürünler ve sanayi ürünleri gibi ürünler üreten Güney Kore’li şirketlerin CEO’ları ve üst düzey yetkilileri, B2B ticaret toplantısı kapsamında ülkemizi ziyaret ederek birebir olacak şekilde ilgili Türk firmaları ile bir araya geldi. 

90’a yakın toplantının gerçekleştiği B2B Ticaret Toplantısı’nda her iki ülke olası iş birliklerini ve iş fırsatlarını değerlendirdi. Ürünlerin yüksek kaliteli olmasına rağmen piyasalarda rekabet edebilecek fiyatlara sahip olduğu ve FTA (Serbest Ticaret Anlaşması) sayesinde ekstra vergi bulunmadığı için Türk şirketleri büyük bir ilgi ve istek ile toplantılarını gerçekleştirdiler.

GBC İstanbul Hakkında

Güney Kore’nin Gyeonggi vilayeti ticaret merkezi Gyeonggi Business Center (GBC), bir Güney Kore devlet kuruluşudur. GBC İstanbul hem Türk şirketlerine hem de Koreli şirketlere ticari hizmet sunmaktadır. 

Büyük bir sanayi vilayeti olan Gyeonggi, Güney Kore'nin büyük şirketlerine ev sahipliği yapmaktadır. Güney Kore'nin Gayri Safi Yurtiçi Milli Hasıla’nın (GSYMH) %25'i bu bölge tarafından karşılanmaktadır.

Ayrıca, özelleştirilmiş hizmetler sunan ve Gyeonggi vilayetinin ekonomik bilimsel gelişimine öncülük eden bir iş destek organizasyonudur. Bilimsel ve teknolojik yenlikler yoluyla yeni endüstriler ve işler yaratılması ve her büyüme aşamasında özelleştirilmiş destek yoluyla küresel KOBİ'leri teşvik etmek GBSA’nın hedefleri arasındadır. 

Gyeonggi Business Center Los Angeles, Şanghay, Mumbai, Moskova ve Tahran şehirlerinde olmak üzere toplam 12 ülkede hizmet vermektedir.

GBC İstanbul'un temel hedefi, pazarlama danışmanlığı yapmak ve online veya yüzyüze toplantılar düzenlemek ve böylece uygun ortak şirketler bularak ve ikili iş ilişkilerini sürdürmektir. GBC İstanbul, Türkiye ve Güney Kore arasında yapılabilecek iş anlaşmalarında hiçbir ücret talep etmeden iki ülke arasında adeta bir köprü görevi gören bir şirkettir.

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