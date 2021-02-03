Ayedaş WhatsApp Destek Hattı devrede

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (Ayedaş) yeni dijital iletişim kanalı WhatsApp Destek Hattı’nı devreye aldı. WhatsApp müşteri iletişim kanalı ile Ayedaş, çağrı merkezi içerisinde özel olarak kurulan ekiple müşterilerin taleplerini alarak takip edecek.

Ayedaş, 0216 186 0000 numaralı WhatsApp Destek Hattıyla, müşterilere her an destek sağlanabilmesi için 7/24 hizmet verecek.

Tüm iletişim sürecinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) dikkate alınarak tasarlandığı yeni dijital başvuru kanalında, görüşmeler aydınlatma metnine onay verilmesini takiben başlayacak.

WhatsApp iletişim kanalı sayesinde dijitalleşme yönündeki çalışmalarını daha da hızlandırmayı amaçlayan Ayedaş, müşteri deneyimini en iyi seviyeye çıkarabilmek için çalışmalarına devam ediyor.