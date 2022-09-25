Ayakkabı ve Deri sektörlerinden İtalya’ya 160 firma ile çıkarma

2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78,4 artış oranı ile 108 milyon dolarlık deri ve deri ürünleri ihracatı gerçekleştirdik.” dedi. İDMİB Başkan Yardımcısı Oğuz İnner de, “Yıllardır ulaşmaya çalıştığımız müşteriler şu anda bizimle çalışmak istiyor. ‘Türkiye'de üretimi nasıl yaptırabilirim?’ diye arayış içindeler ancak biz gelen talepleri karşılamakta üretim kapasitelerimizden dolayı zorlanıyoruz.” diye konuştu.

İtalya’da art arda düzenlenen ayakkabı fuarı Micam Milano ve deri fuarı Lineapelle’ye Türk şirketleri damga vurdu. 19-21 Eylül ve 20-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen fuarlara İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) milli katılım gerçekleştirdi. Yılda iki kez şubat eylül aylarında düzenlenen Micam Milano, yaklaşık 60 bin metrekarelik alanda 30 farklı ülkeden 570’i uluslararası olmak üzere 1200’den fazla katılımcıya ev sahipliği yaptı.

Micam Milano fuarında deri ve ayakkabı sektörü hakkında değerlendirmeler yapan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Uyguner, sosyal uygunluk kriterlerine uyan ayakkabı, saraciye, konfeksiyon gibi bitmiş ürün OSB’lerin çoğalmasıyla büyük ölçekli ve katma değerli ihracatın çok hızlı bir şekilde artacağını belirtti. Uyguner, “İtalya ve AB ülkelerine ihracatımız kademeli olarak artış göstermeye devam ediyor. 2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla İtalya’ya olan ihracatımız yüzde 78,4 artış ile 108 milyon dolar seviyesine ulaştı. Sektörümüzde günümüzün konusu sürdürülebilirlik. Biz de bu alanda ülkemizin geldiği noktaları gösterebilmek adına Micam fuarında trend alanımızda sürdürülebilir ürünlerimizi sergiledik. Sosyal uygunluk kriterlerine uygun katma değerli ihracat gerçekleştirebilmek için yeni ayakkabı, saraciye, konfeksiyon gibi bitmiş ürün OSB’lere ihtiyaç duyuyoruz.” dedi. İstanbul'a yakın bir OSB kurmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Uyguner, “Bizim hem İstanbul’un dışında hem de pazara

yakın bir yere konumlanmamız gerekiyor. Çünkü artık dünya büyük bir değişim içinde. Geçmişte ürünü üretmek değil satmak problemdi. Şimdi durum farklılaştı. Sadece üretmek yetmiyor, üretimi nasıl gerçekleştirdiğiniz, üretim yaparken çevreye ne kadar saygılı olduğunuz sorgulanıyor. En çok bu konulara dikkat ediliyor. Gelecek 15-20 yılın üretim konseptinin bu olacağını düşünüyoruz. Artık geri dönüşebilen ürünler ağırlıkta. Gün geçtikçe bu ürünlerin piyasadaki ağırlığı daha da artacak. Dünya bu yönde giderken, bizim de ona göre konumlanmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

TÜRK ÜRÜNLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Fiera Milano Rho sergi merkezinde gerçekleşen MICAM fuarına Türkiye’nin 33’üncü kez milli katılım gerçekleştirdiğini dile getiren ve ayakkabı sektörünü değerlendiren İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkan Yardımcısı Oğuz İnner de, “Milli katılımımızda fuarda 50 firma 1900 metrekare alanda yer aldı. Geçtiğimiz döneme kıyasla fuara milli katılım ile katılan firma sayımız yüzde 45 artış gösterdi. Bu dönem milli ve bireysel katılımla toplam 88 firma ile İtalya’da Türk ayakkabılarının rüzgârı esti. Fuarda yapılan görüşmeler ve temaslar sektörümüzü mayıs ayına kadar taşıyacaktır. Türk ürünleri büyük ilgi görüyor. Avrupa'daki alıcının da bizi tercih ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Türk üreticiler uzun yıllarda Avrupalı alıcılarla yakın temas halinde. Yıllar içinde oluşturulan çok önemli bir müşteri portföyümüz var.” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’DE NASIL ÜRETİM YAPABİLİRİM?’ DİYE SORUYORLAR

Pandemi sonrası dönemde gelen talepte bir artış olduğunu vurgulayan Oğuz İnner, “Zaman içerisinde ölçek ekonomisine geçmeyip büyük üretim hatları kurmadığımız için gelen talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. Bizim yıllardır ulaşmaya çalıştığımız müşteriler şu anda bizimle çalışmak istiyor. ‘Türkiye'de üretimi nasıl yaptırabilirim?’ diye arayış içindeler ancak biz tam anlamıyla sanayileşemediğimiz için sorun yaşıyoruz.” dedi. Gelen talebin sektör ve Türkiye ekonomisi için çok değerli olduğunu belirten İnner, bu noktada çözüm bulunması için bir yol haritası da oluşturduklarını hatırlattı. İnner, şunları söyledi: “Bizim oluşturduğumuz yol haritasındaki Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması gibi hedeflerimizin ne kadar önemli olduğunu şimdi görüyoruz. Eğer planlarımızı devreye alabilseydik şu an çok faklı konuları konuşabilirdik. Gelen talepleri karşılama noktasında sorun yaşamaz, daha fazla ihracat gerçekleştirebilirdik. Sadece Avrupa için değil dünyanın birçok ülkesi için önemli bir tedarik üssüyüz.”

DERİ ÜRÜNLERİ İHRACAT YÜZDE 87,7 ARTTI

Türkiye’nin İtalya’ya deri ve deri ürünleri ihracatı 2021 Ocak–Haziran döneminde 48 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, 2022 Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,5 artışla 90 milyon dolar seviyesine çıktı. Türkiye, yüzde 0,5 pay ve 35 milyon dolar ithalat değeri ile ayakkabı ürün grubunda İtalya’nın 26’ncı tedarikçisi konumunda. İtalya’nın 2021 yılında Türkiye’den yaptığı ayakkabı ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 41,2 arttı. Türkiye’nin İtalya’ya ayakkabı ve aksamları ihracatında 2021 Ocak-Haziran döneminde 18 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, 2022 Ocak Haziran döneminde ise geçen yılın

aynı dönemine göre yüzde 66,7’lik artış yaşandı. İhracat 30 milyon dolar seviyesine yükseldi. Türkiye, yüzde 0,7 pay ve 25 milyon dolar ithalat değeri ile saraciye ürün grubunda İtalya’nın on yedinci büyük tedarikçisi konumunda. İtalya’nın 2021 yılında Türkiye’den yaptığı ithalat bir önceki yıla göre yüzde 27,7 oranında artmıştır.

İTALYA’NIN TEDARİKÇİSİ

Türkiye, yüzde 2,0 pay ve 46 milyon dolar ithalat değeri ile ham ve işlenmiş deri ürün grubunda İtalya’nın tedarikçisi konumunda. İtalya’nın 2021’de Türkiye’den yaptığı ithalat bir önceki yıla göre yüzde 39 arttı. Türkiye, yüzde 6,3 pay ve 11 milyon dolar ithalat değeri ile deri ve kürk konfeksiyon ürün grubunda ise İtalya’nın 5. büyük tedarikçisi oldu. İtalya’nın bu alanda Türkiye’den yaptığı ithalat da bir önceki yıla göre yüzde 19,6 artış gösterdi.