Avrupa iş ekosistemini şekillendirecek girişim projeleri Türkiye’den çıktı

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'ne (EIT) bağlı altı topluluk tarafından yürütülen EIT Jumpstarter'ın altıncı edisyonu Orta, Güney ve Doğu Avrupa'dan katılan yüzden fazla girişimci ile gerçekleşti. Polonya’nın Krakow kentinde geçtiğimiz gün düzenlenen ve 42 finalistin 7 farklı kategoride yarıştığı erken aşamadaki projelere yaklaşık 200.000 € ödül verildi.

Yedi ay süren programda, iş modellemesi ve iş planlamasına yönelik derinlemesine incelemeler sonrasında finale kalan girişimler; sağlık, gıda, hammadde, enerji, kentsel hareketlilik, imalat ve sürdürülebilir kapsayıcı yaşam alanlarına yönelik projeleri ile Büyük Final'e katılmaya hak kazandılar.

Son altı yılda 750'den fazla girişimcinin programa katılarak aldıkları ek finansman ile başarı öyküsü yarattığına dikkat çeken EIT Topluluğu Bölgesel Stratejik İnovasyon Projeleri Direktörü Dora Marosvolgyi; ‘‘ Programa net ve uygulanabilir fikirlerle katılan girişimlerin bazıları final öncesi şirketlerine yatırım alırken, 45'ten fazlası resmi olarak şirket kuruluşlarını yaptı ve genişlemeye devam ediyor. ” yorumunda bulundu.

Türkiye‘den FarMine girişim projesine birincilik ödülü

Toplam yirmi dört girişimin ödüllendirildiği programda hammadde kategorisinde birincilik ödülüne Türkiye’den katılan ‘‘FarMine‘‘ projesi layık görüldü. Proje, bir mobil işleme tesisi kullanarak geleneksel ve küçük ölçekli altın madenlerinin atık akışlarından altın geri kazanımını en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

EIT Food'un Bölgesel İnovasyon Program (RIS) Merkezi olan Varşova Üniversitesi ise ‘‘En İyi RIS Merkezi‘‘ seçildi.