AVON Türkiye Yüzlerce Kadına Meme Kanseri Taraması Yapacak

AVON, Türkiye’nin kadın sağlığı konusunda en kapsamlı ve en uzun soluklu sosyal sorumluluk çalışması olan Meme Kanseri ile Mücadele Kampanyası’na dünyada 1992’den bu yana yürütülürken ederken Türkiye’de ise 24 yıldır devam ediyor. Meme kanseri farkındalığı yaratmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen kampanya bu yıl ‘hayatınseninelinde’ sloganıyla COVİD-19 salgını sebebiyle online platformuna taşındı. Buse Terim’in Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Terim, Türk Kanser Derneği Yönetim ve Gönüllü Danışma Üyesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doktor Esat Namal’a hem meme kanserine dair önemli konulara hem de kanserden korunmak için neler yapılmasına dair sorularını yöneltti.

Meme Kanseri ile Mücadele Kampanyasını uzun yıllardır devam ettiren Avon ile Meme kanseri farkındalığı yaratmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek için özel bir canlı yayına ev sahipliğini yaptığını belirten Buse Terim; “Pandemi sebebiyle bu yıl yan yana değiliz ama birbirimizden aldığımız güçle, meme kanseri konusunda tüm ayrıntıları konuştuk. Hedefimiz yüzlerce kadına ücretsiz meme kanseri taraması yaptırmaktı ve bu hedefimize ulaştık.” dedi.

Meme kanserinde önemli olan farkındalık ve erken tanı

Her 8 kadından 1’i meme kanseriyle karşılaşırken özellikle son dönemlerde meme kanserinden yaşam kaybının gittikçe azaldığına dikkat çeken Türk Kanser Derneği Yönetim ve Gönüllü Danışma Üyesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doktor Esat Namal; “Dünya üzerinde meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri. Yapılan araştırmalar neticesinde öğrendik ki meme kanseri artık eskisi kadar korktuğumuz bir hastalık değil çünkü tedavi edilebilirlik oranı çok yüksek. Bu hastalıkta önemli olan farkındalık ve erken tanı. Erken tanı için ise bilimsel ve önerilen tek yöntem mamografi. 45 ila 55 yaş arası kadınların yılda bir kez mamografi yaptırmasını, 55 yaşından itibaren ise bunun kontrolün iki yılda bir yapılması öneriliyor.” dedi.

“Her kadın 20 yaşından itibaren memesini tanımalı”

Her kadın memesinin farkında olması gerektiğine vurgu yapan Namal; “20 yaşından itibaren her kadın kendi memesini tanımalı ve kendi kontrollerini yapmalı. Meme kanseri diğer kanser türleri içerisinde fark edilebilme özelliğine sahip bir tür. Meme başı akıntısı, meme başında çekilme, ağrılı veya ağrısız bir kitle, şekil bozukluğu gibi meme kanseri çok tipik bulgulara sahip. İnsan erken yaşlarda kendi memesini tanımaya başlarsa meme kanseri yaşanması durumunda hastalığın erken yakalanması sağlanır.” dedi.