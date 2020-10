AVON Meme Kanserine Karşı Desteğini Sürdürüyor

AVON, Türkiye’nin kadın sağlığı konusunda en kapsamlı ve en uzun soluklu sosyal sorumluluk çalışması olan Meme Kanseri ile Mücadele Kampanyası’na 24’üncü yılında da devam ediyor. Meme kanseri farkındalığı yaratmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen kampanya bu yıl ‘hayatınseninelinde’ sloganıyla COVİD-19 salgını sebebiyle online platformuna taşınacak.

Dünya çapında devam eden hareketin Türkiye ayağı, pandemi sürecinin etkisiyle 15 Ekim Perşembe günü saat 20:00'de, online platformda canlı yayın etkinliği olarak gerçekleşecek. Buse Terim’in Instagram hesabından (https://www.instagram.com/ buseterim/?hl=tr ) yapacağı canlı yayında Terim, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doktor Esat Namal’a hem meme kanserine dair önemli konulara hem de kanserden korunmak için neler yapılmasına dair sorularını yöneltecek. Bu seneki çalışmalar ile 15 bin kadına ulaşmak ve Türk Kanser Derneği’ne yapılacak bağışlarla ücretsiz meme kanseri taraması konusunda destek olunması amaçlanıyor.

Dünyada her yıl 2 milyon meme kanseri vakasının gerçekleştiğine dikkat çeken Avon Türkiye Kuzey Afrika ve Ortadoğu İletişim Direktörü Hande Orhan "Meme sağlığı konusunda en uzun soluklu çalışan şirket olmaktan gurur duyuyoruz. Sadece güzellik anlamında değil, kadınlara, hayatlarının her anında yanında olmak üzere konumlanan bir şirketiz. Meme Kanseriyle Mücadele kapsamında 24 yıldır kadınlarımıza destek olmak için çalışıyoruz. Meme kanseri vakalarında erken teşhis ve kontrolün öneminin farkında olarak, dünyada 5 milyonu aşan temsilcilerimizle birlikte Avon olarak meme kanserinde farkındalık yaratılması, bütün kadınların risklerin farkında olması, sinyalleri tanıması ve sonrasında nasıl hareket etmesi gerektiğini onlara hatırlatıyoruz. 1992'den beri, Avon ve Avon Kadın Vakfı olarak meme kanseri için 939 milyon dolardan fazla bağışta bulunduk, 180 milyon insana hastalık hakkında eğitimler verdik. Bugüne kadar 20 milyon kadına ücretsiz meme sağlığı taraması yaptık. Türkiye’de bu kapsamda, her yıl etkinlikler düzenliyoruz. Meme kanseri farkındalığı kampanyamızı, bu yıl pandemi nedeniyle, online platforma taşıyoruz. Buse Terim’in moderatörlüğünde Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doktor Esat Namal’ın katılımıyla gerçekleştireceğimiz etkinliğimizde hedefimiz canlı yayında tam 15 bin kadına erişmek ve böylece tam 15 bin kadına ücretsiz meme kanseri taraması yaptırmak” dedi.