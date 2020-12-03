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AvivaSA’ya Türkiye Çağrı Merkezleri Ödülleri’nden İki Ödül Birden

AvivaSA, pandemi sürecinde çağrı merkezinde uzaktan sağlanan iletişim süreçleri ve olumlu müşteri deneyimleriyle Türkiye Çağrı Merkezleri Ödülleri’nde “En İyi Uzaktan Müşteri Deneyimi” kategorisinde birinciliğe, “101-499 Koltuklu En İyi Uzaktan Çağrı Merkezi” kategorisinde ise “En Övgüye Değer Olan Firma” ödülünün sahibi oldu.

AvivaSA’ya Türkiye Çağrı Merkezleri Ödülleri’nden İki Ödül Birden

Sabancı Holding ve 300 yıllık dünya sigorta devi Aviva iştiraki olan AvivaSA, çağrı merkezi sektörü için en prestijli ödüllerden biri olan ve IMI Conferences tarafından düzenlenen Türkiye Çağrı Merkezleri Ödülleri’nde “En İyi Uzaktan Müşteri Deneyimi” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. AvivaSA, “101-499 Koltuklu en iyi uzaktan çağrı merkezi” kategorisinde ise “En Övgüye Değer Olan Firma” ödülünün de sahibi oldu.

Pandemi döneminde AvivaSA Çağrı Merkezi’nin zorlu bir sınavdan başarıyla geçtiğine dikkat çeken AvivaSA Genel Müdür Yardımcısı Berkant Dişcigil, “Bu süreci odağımıza insanı alarak yürüttük. Çağrı merkezimiz dahil olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızın ve ailelerinin sağlığını önceliğimize aldık. Ülkemizdeki ilk vakayı takip eden 10 gün içinde hızla evden çalışma düzenine geçtik ve bu çalışma modelinde de ulaşılabilirliğimizi %99 seviyesinde tutmayı başardık. Müşterilerimizin yeni koşullardaki beklentilerine ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler ürettik.Müşterilerimizden gelen tüm talepleri evraksız, sesli onayla yapmaya başladık, müşterilerimize fonlarını daha etkin yönetmeleri için danışmanlık hizmetlerimizi artırdık. Acil para ihtiyacı içinde olanların çıkış işlemlerini hızlandırdık. Müşterilerimize prim ödemelerinde esneklikler getirdik. Bu ödüller de yaptığımız çalışmaların ne kadar başarılı olduğunun bir kanıtı” diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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