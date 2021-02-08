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AvivaSA’dan Pandemi Sürecinde 60 Yaş Üzerine Psikososyal Destek

AvivaSA, pandeminin 60 yaş üstü insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara Büyükşehir İlçe Belediyeleri iş birliğiyle hayata geçirdiği “Pandemi Yardım Projesi” çerçevesinde sağlıklı gıda kolisi ve sağlık, hijyen paketlerinin dağıtımının ardından çalışmalarına psikososyal destekle devam etti.

AvivaSA’dan Pandemi Sürecinde 60 Yaş Üzerine Psikososyal Destek

Sabancı Holding ve 300 yıllık dünya sigorta devi Aviva iştiraki olan AvivaSA, Türkiye’nin yaşlanmaya hazırlığına rehberlik etmek ve toplumun yaşlılık algısının pozitife dönüşmesine katkıda bulunmak hedefiyle başlattığı “Her Yaşta” projesi çerçevesinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara Büyükşehir İlçe Belediyeleri ile işbirliği yaparak “Pandemi Yardım Projesi Planı”nı hayata geçirdi. Proje çerçevesinde bu illerde 2 bin 300 kişiye sağlıklı gıda kolileri ile sağlık ve hijyen paketleri ulaştırıldı. Projenin ikinci aşaması ise psikososyal destek oldu. AvivaSA’nın genç, uzman psikolog ve gerontologlardan oluşan Psikososyal Destek Ekibi, getirilen kısıtlamalar nedeniyle evde kalmak zorunda olan ve bu nedenle yalnızlaşan yaşlılarla telefon görüşmesi yaparak onların kaygılarını paylaştı. 904 kişiyle yapılan ve nesiller arası iletişimi destekleyen görüşmeler sonunda projeden memnuniyet oranı yüzde 100, mutluluk oranı ise yüzde 98,3 oldu.

Psikososyal Destek Ekibi ile görüşen pek çok yaşlının tekrar aranma talebinde bulunduğunu belirten AvivaSA Pazarlama ve Transformasyon Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Taşlıoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi: “Pandemi sürecinde en büyük risk grubunu olan 60 yaş üstü kesim kısıtlamalar nedeniyle hem psikolojik ve sosyolojik olarak olumsuz etkilendi. Psikososyal Destek Ekibimiz yaptığı görüşmeler sonucu bu kesimde karşılaştıkları en büyük sorunun maddi sıkıntılar, sağlık problemleri, dışarı çıkamama, özlem ve hastalık korkusu olduğunu tespit ettik. Bu süreçte fiziksel aktivitelerin kısıtlanmasıyla beraber hayattan keyif almadıklarını, yalnızlık hislerinin arttığı söyleyen yaşlı vatandaşlar, kendileriyle yapılan görüşme sonrası daha mutlu ve iyi hissettiklerini belirtti. AvivaSA olarak yaşlıların endişelerini ve korkularını gidermek, bu dönemde yanlarında olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Proje kapsamında 2 bin 300 adet gıda ve sağlık kolisini ulaştırdık, Psikososyal Destek Ekibimiz ise 60 yaş üstü 904 kişiyle iletişime geçerek 416 kişiye psikolojik destek sağladı.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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