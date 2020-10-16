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AvivaSA’dan Hatay İçin 2007 Fidan Bağışı

AvivaSa, Hatay'da meydana gelen orman yangınları sonrası yaraları sarmak için başlatılan “Hatay İçin El Ele” kampanyasına 2007 fidan bağışlayarak destek verdi.

AvivaSA’dan Hatay İçin 2007 Fidan Bağışı

Sabancı Holding ve 300 yıllık dünya sigorta devi Aviva iştiraki olan AvivaSA, Hatay'da meydana gelen orman yangınları sonrası yaraları sarmak için başlatılan “Hatay İçin El Ele” kampanyasına 2007 adet fidan bağışında bulundu. Kampanyaya kuruluş yılını temsilen 2007 fidan bağışlayan AvivaSA, sosyal medyada Garanti Emeklilik’e meydan okudu.

Anahtar Kelimeler:
AvivaSAHatay İçin El Ele
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