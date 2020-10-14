Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar salgın survivor koronavirüs korona corona
Seçimi öne almak söz konusu değil
Seçimi öne almak söz konusu...
Azerbaycan ordusu 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
Azerbaycan ordusu 6 köyü daha...
'Görünmez' denilen Yunan denizaltılarını TSK kesintisiz izliyor
'Görünmez' denilen Yunan denizaltılarını TSK...
Ülke genelinde yarın Kovid-19 denetimi yapılacak
Ülke genelinde yarın Kovid-19 denetimi...
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa etti
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa...

AvivaSA IDC CIO Ödülleri 2020’de İki Ödül Birden Kazandı

AvivaSa, IT çözümleri kapsamında geliştirdiği projeleri ile Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarının teknolojik çözümlerinin ve dijital dönüşüm girişimlerinin değerlendirilmeye alındığı IDC CIO Ödülleri 2020’de iki ödüle layık görüldü. AvivaSA, “Sürekli İyileştirme Performance Skorkart” projesi ile IT Governance Kategorisinde, “Sales Mobility, Biyometrik İmzalı Kağıtsız Satış Platformu” uygulaması ile de Business Enablement kategorisinde üçüncülük elde etti.

AvivaSA IDC CIO Ödülleri 2020’de İki Ödül Birden Kazandı

Sabancı Holding ve 300 yıllık dünya sigorta devi Aviva iştiraki olan AvivaSA, iş yapış şekilleri ve operasyonel süreçlerinde dijitalleşmeyi odağına aldığı iki projesiyle IDC CIO Ödülleri 2020’de "IT Governance” ve “Business Enablement” kategorilerinde üçüncülük kazandı. AvivaSA, üretim süreçlerinde verimliliği artırmaya yönelik çalışmaların yer aldığı "Sürekli Gelişim Performans Skorkart" projesi ile; 3 boyutta gerçekleşen, sürekli iyileştirme amacı çerçevesinde verimsizlik oluşturacak süreçlerin tespiti için veri sağlıyor. Geçen yıl uygulamaya aldığı “Sales Mobility, Biyometrik İmzalı Kağıtsız Satış Platformu” Bi’ Tıkla Online Satış Projesi ile de AvivaSA, sağladığı teknolojik donanımlar sayesinde müşterilerine hızlı çözüm hizmeti sunuyor. Başvurular için biyometrik imza ile onaylama imkanı sunarak, basılı evraklarla ilerleyen ve ortalama iki gün süren başvuru-onay sürecini, online satışla on dakika gibi bir süreye indiriyor.

IDC CIO Ödülleri 2020'de iki ödül birden kazanmış olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren AvivaSA İş Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Fahri Arkan, global dijital trendleri yakından takip ederek süreçlerine eş zamanlı dahil ettiklerini vurguladı. Arkan, “Her zaman müşterileri ve çalışanlarının beklentilerine ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten bir şirket olarak dijitalleşme konusunu müşteri odaklı bir yaklaşımla, daha kapsamlı bir şekilde operasyonlarımızın içine dahil ettik. Hem müşterilerimize daha iyi hizmet vermek hem de çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak için devreye aldığımız projelerimizle IDC Türkiye’den aldığımız ödüller, bu çabalarımızın karşılığı niteliğinde” dedi.

Anahtar Kelimeler:
AvivaSAIDC CIO Ödülleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.