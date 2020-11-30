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Autogong Darüşşafaka İş Birliği

7 yıldır otomotiv ihalesi sektörüne yönelik iş alanlarında hizmet veren Telli Grup markası Autogong, Darüşşafaka’nın BÜYEM (Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi) eğitmenleriyle özel geliştirdiği “Yapay Zeka- Derin Öğrenme Eğitim Projesine” destek vererek öğrencilerin yapay zeka odaklı programlama eğitimi almalarını sağlıyor.

Autogong Darüşşafaka İş Birliği

Sigorta, otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren ve faizsiz finansman yöntemiyle tüm gelir gruplarındaki vatandaşa hizmet sunun Telli Grup, Autogong markasıyla ülkemizin geleceği öğrencilerimizin eğitimlerine katkıda bulunmak ve onların hayallerindeki geleceğe kavuşmalarına destek olmak için Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile iş birliğine başladı. Telli Grup, Darüşşafaka Cemiyeti ile yaptığı iş birliği uyarınca; “Yapay Zeka-Derin Öğrenme Eğitim Projesi”ne kapsamınca 20 öğrencinin yapay zeka odaklı programlama eğitimi almasını sağlıyor.

Eğitime katkıda bulunma hedefiyle Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile “Yapay Zeka-Derin Öğrenme Eğitim Projesi”nin parçası olmaktan gurur duyduklarını dile getiren Telli Grup Yönetim Kurulu Başkanı Osman Telli, ülkenin aydınlık geleceğini yaratmada eğitimi en önemli sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini ifade etti. Telli, “Globalleşen dünyada dijital dönüşüm kaçınılmaz. Derin Öğrenme, Analitik Düşünme ve Büyük Datayı Analiz Etme eğitimleri de 21. yüzyılın yeteneklerine sahip gençler yetiştirmek için çok önemli. Bu programa destek olmaktan ve ülkemizin geleceği gençlerimize katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem ise; “Darüşşafaka olarak ülkemizin dört bir köşesinden gelen öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, araştıran, sorgulayan, özgüvenli, topluma karşı sorumlu, lider bireyler olarak yetişmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Onların, 21. yüzyılın becerilerine sahip gençler olarak hayata atılmaları için her türlü imkânı sunma gayreti içindeyiz. Bu gayretimize ülkemizin aydınlık geleceği için eğitimin önemine inanan kurumlarımızın desteği de büyük güç katıyor.” diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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