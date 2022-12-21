Atasun Optik’e İstanbul Marketing Awards'tan 2 ödül

Optik perakende sektörünün önde gelen markalarından Atasun Optik, güneş gözlüklerini web sitesi üzerinden online olarak deneme imkânı sunan “sanal deneme” uygulaması ile İstanbul Marketing Awards'ta toplam 2 ödüle layık görüldü. Atasun Optik, bu uygulamayla “İnovatif Teknoloji Kullanımı” ve “Satışa Etki Eden Ürün Deneyimi” kategorilerinde ödülün sahibi oldu.

Atasun Optik tarafından geliştirilen ve Türkiye’de bu sektörde ilk olma özelliği taşıyan “sanal deneme” uygulaması ile tüketiciler, AR teknolojisi sayesinde güneş gözlüklerini Atasun Optik web sitesi üzerinden deneyebiliyor, beğendiği modeli anında satın alabiliyor.

Kullanıcı deneyimini mükemmelleştirme hedefiyle pek çok yenilikçi uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Atasun Optik CEO’su Nihat Aydın, bu projeyle bir kez daha ödül almaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Aydın sözlerine şöyle devam etti: “Teknolojinin günden güne gelişmesiyle pazarlama trendleri de büyük bir değişim geçiriyor. Atasun Optik olarak bu trendleri yakından takip ediyor, müşterilerimizin talep ve beklentilerine uygun çözümler üretmek için çalışıyoruz. Bu projelerimizden biri de önemli bir dijital dönüşüm ve ürün geliştirme projesi olan “sanal deneme” uygulaması. Yenilikçi bakış açımızın bir ürünü olan bu proje aynı zamanda sektörümüzde bir ilk olma özelliği taşıyor. Uzmanlığımızla müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya ve sektörümüze örnek teşkil eden yenilikçi uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz.”