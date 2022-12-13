Atasay’dan Yılbaşına Özel Işıl Işıl İndirimler
Günün her anına, her tarza ve bütçeye uygun ürün çeşitliliğiyle mücevher modasının kalbinin attığı Atasay, yeni yılda kendini mutlu etmek ya da sevdiğine ışıltılı bir hediye vermek isteyenler için seçili pırlanta ürünlere özel fırsatlar sunuyor.
Mücevher modasının öne çıkan trendi pırlantalarda fırsatlar sizleri bekliyor. 9-31 Aralık tarihleri arasında Atasay’ın birbirinden tarz pırlanta ürünleri, yılbaşına özel fiyatlarıyla kendine yakışanı takmayı sevenlerle buluşuyor. Güdüzden geceye her ana uyum sağlayabilen, farklı tarzlarla kombinlenebilen ve her bütçeye uygun pırlanta tasarımları indirimli fiyatlarla yeni yıla tatlı mutluluklar katacak.
Sevdiklerini mutlu etmek, onlara özel olduklarını hissettirmek ve yeni yılda da pırlanta gibi parlamak isteyenler için birbirinden havalı tasarımlar %50’ye varan indirim fırsatıyla Atasay’da sizleri bekliyor. “Yeni Yılda Atasay Takılır” diyerek pırlanta alışverişi yapan herkese zarif “Kutup Yıldızı Gümüş Kolye” Atasay’dan hediye.
Atasay’ın 9-31 tarihleri arasında seçili pırlanta ürünlerinde geçerli olacak Yılbaşı indirimlerini Atasay mağazalarını veya atasay.com’u ziyaret ederek keşfedebilirsiniz.
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
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|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Pendikspor
|16
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|3. Rizespor
|16
|29
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|16
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|5. Samsunspor
|16
|28
|6. Bodrumspor
|16
|28
|7. Boluspor
|16
|26
|8. Bandırmaspor
|16
|25
|9. Manisa FK
|16
|24
|10. Sakaryaspor
|17
|22
|11. Altay
|16
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|12. Göztepe
|15
|21
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|14. Erzurumspor
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|17
|15. Tuzlaspor
|16
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|16
|12
|17. Altınordu
|16
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
|19. Gençlerbirliği
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
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|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
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|21
|8. Chelsea
|14
|21
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|15
|19
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|15
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|15
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|13. Leicester City
|15
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|14. Bournemouth
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|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
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|12
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|10
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|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
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|26
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|8. Rayo Vallecano
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|9. Villarreal
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|14
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|12
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