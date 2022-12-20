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AssisTT “Girişimci Müşteri Temsilcisi” modelini hayata geçirdi

AssisTT’in sürdürülebilir çalışan memnuniyeti kapsamında oluşturduğu “Girişimci Müşteri Temsilcisi” modeliyle herkesin kendi işinin patronu olarak çalışması mümkün. AssisTT’in sektöre bir ilk olarak kazandırdığı “Girişimci Müşteri Temsilcisi” modelinde; şahıs şirketini kurarak kendi işinin patronu olma, çalışma saatleri, çalışma yerinde esneklik, gelirlerde artış gibi avantajlar sunuluyor.

ŞİRKETLER 20.12.2022, 15:38
AssisTT “Girişimci Müşteri Temsilcisi” modelini hayata geçirdi

Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, çağrı merkezi sektöründe çalışmak isteyenleri kendi işinin patronu olarak AssisTT’in iş ortağı olmaya davet ediyor. Uygulamaya koyduğu “Girişimci Müşteri Temsilcisi” modeli ile AssisTT; çalışma hayatının ofis, mesai saati gibi sınırlamalarına tâbi olmadan, çalışma yerini ve süresini kendisi belirlemek, iyi gelir elde etmek ve en önemlisi iş dünyasına girişimci olarak adım atmak isteyen kişilere hitap ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, “Sektörde ilk olan bu modelde kişiler kendi şirketini kurup AssisTT’in iş ortağı statüsünde hizmet üretimi oranında daha yüksek gelir elde etme imkânına sahip olabilecek.  Bu modelde çalışanlar, şirket sahibi olmanın yanı sıra AssisTT gibi alanında öncü bir şirketin iş ortağı olma avantajını yakalarken iyi bir gelir ve yüksek bir özgüvenle çalışma hayatına girebilecek. Bu modelin, girişimciliği teşvik etmesinin yanında dijital dönüşümün çalışma hayatına getirdiği esneklik kavramını da en iyi şekilde yaşatacağına inanıyoruz” dedi.

Sektör standardının üzerinde gelir elde edilebiliyor

Girişimci Müşteri Temsilcisi Modeli ile kişilere çağrı merkezi sektöründeki standart gelirlerden çok daha yüksek gelire sahip olma imkânı sunuluyor. Türkiye’nin her ilinden çalışılabilecek bu modelde, çağrı merkezi hizmeti verebilmek için gerekli olan ekipmanlar sadece bir bilgisayar ile bir kulaklıktan ibaret olacak. 

Genç girişimciler devlet teşviklerinden de yararlanabiliyor

Girişimci Müşteri Temsilcisi Modeli’ne dahil olmak isteyen kişiler, çağrı merkezi sektöründe hizmet verebilecek şekilde kendi şahıs şirketini kurup AssisTT’in iş ortağı olarak çalışırken teşviklerden de yararlanabilecek. 18-29 yaş arasında olan gençler Vergi ve Bağkur teşviki olan “Genç Girişimci İstisnası” programına dahil olabiliyorken, 29 yaş üstü olanlar ise KOSGEB gibi devlet teşviklerinden faydalanabilecek.  AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran konuyla ilgili olarak “Şirket olarak girişimcilik ekosistemini ve gençlerin istihdamını son derece önemsiyoruz. Bu çerçevede, genç girişimcilere devlet teşviklerinden yararlanabilmeleri için gönüllü danışmanlık da yapacağız.” dedi. Haktan Saran sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu uygulamayı üç ay boyunca gönüllü genç girişimcilerle test ettik.  Hem gelir miktarı, hem de zaman yönetimi noktasında son derece olumlu geri dönüşler aldık. Bu geri bildirimlerden aldığımız cesaretle uygulamayı yaygınlaştırmayı hedefliyoruz

“Girişimci Müşteri Temsilcisi” olarak AssisTT’le iş ortağı olmak isteyenler www.assisttkariyerim.com’dan ilgili “Girişimci Müşteri Temsilcisi” başlıklı ilanlara başvurabilecek.

#AssisTT
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