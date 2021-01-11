Aslı Elif Tanuğur Samancı "İnsanlığa Değer Katan Girişimci" Ödülüne Layık Görüldü

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni, 6 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirildi ve kanalekonomi.com adresinden canlı olarak yayınlandı. Etkinlikte ülkemizin değer yaratan kadın girişimcileri ödüllendirildi. "İnsanlığa Değer Katan Girişimci" kategorisinde, BEE’O Propolis Kurucusu ve Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı ödüle layık görüldü.

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ve Çevre Doğa ve Tarihi Dokuyu Koruma Derneği (ÇEVDO-DER) tarafından organize edilen etkinlikte, "Yeni Normalde Kadın ve Dayanışma" paneli de gerçekleştirildi.

İlk olarak kendi oğlu için ürettiği Propolisle gelen başarı öyküsü...

Oğlunun bağışıklık sorununa çare aradığı dönemde propolis ve arı sütünü araştırarak, üretmeye başlayan Tanuğur, oğlunda mucizevi etkilerini görünce, girişimci olmaya karar verdi. Türkiye’de daha önce üretilmeyen propolisi “Sözleşmeli Arıcılık” modeli ile yerli olarak üretmek için 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent’te firması BEE'O Propolisi kurarak çalışmalarına başladı. Tanuğur "İnsanlığa Değer Katan Girişimci" ödülünü alırken yaptığı konuşmasında "Beni bu ödüle layık gören tüm jüri üyelerine ve organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kişilere tek tek teşekkür ediyorum. Bu benim için çok anlamlı bir ödül çünkü yolculuğuma tam da bu amaçla, yani insanlığa, doğaya, arıcılığa, arıcılığın geleceğine katkıda bulunmak için çıkmıştım. Oğlum için üretmeye başladığım propolisi ihtiyacı olan herkese doğru şekilde ulaştıralım, ülkemizde arıcılığı geliştirelim ve arının doğaya katkısı konusunda farkındalık yaratalım istemiştim. Bugün 37. ödülümüzü alıyoruz ve bunların hepsi bizim için ayrı ayrı birer gurur ve motivasyon kaynağı" dedi.

"Çalışanlarımızın yüzde 65'i kadın"

Aslı Elif Tanuğur Samancı, konuşmasına şöyle devam etti: "3 kişi ve 10 arıcımız ile başladığımız bu yolculukta şu anda 180 çalışanımız ve 5000 arıcımız ile Türkiye’nin en büyük yerli propolis, arısütü, polen, arı ekmeği ve ham bal üreticisiyiz. Türkiye genelinde 500.000 arı kovanımız ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gururla söylüyorum ki çalışanlarımızın %65’i kadın. Ayrıca ülkemizde daha fazla kadınımızın arıcılık yapmasını sağlamak için projeler yürütüyoruz. Çalışkan Anadolu kadınlarına sadece büyük şehirlerde değil, oldukları bölgelerde de ekonomik özgürlük sağlayacak fırsatlar sunulması gerektiğine inanıyorum. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak hali hazırda bulundukları bölgede arıcılık yapmak isteyen ve özellikle de propolis, arı sütü üretmek isteyen kadınların sözleşmeli arıcılık modelimize dahil edilmesi için uğraşıyoruz. Bu konuda eğitimler de düzenliyoruz. Bu sayede kadınlar bulunduğu kırsal bölgede de emek verdiği kadar kazanabileceği bir iş modeline ulaşabiliyor. Ülkemize, yapmakta olduğumuz araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz ile bilimin ışığında daha fazla yenilik sunacak ve daha fazla istihdam sağlayacak olmanın heyecanı ile inovatif vizyonumuzla üretmeye devam ediyor ve Anadolu arı ürünlerini bir dünya markası yapma hedefiyle ilk heyecanımızla çalışıyoruz."