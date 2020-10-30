"ASKIDA TABLET" PROJESİ BAŞLIYOR

JLL Türkiye tarafından yönetilen Başkentin temiz ve güvenli alışveriş yanında sosyal konularda da öncü alışveriş merkezlerinden Next Level Alışveriş Merkezi, Covid-19 süreciyle sekteye uğrayan eğitime katkı sağlamak, ihtiyaç sahibi çocukların eğitime erişimine yardımcı olmak için ‘’Askıda Tablet’’ projesini hayata geçirdi.

Askıda Tablet projesi kapsamında AVM yönetiminin temin edeceği tablet bilgisayarlar yanında destekçilerden de sağlanacak olan tabletler imkansızlıklar nedeniyle eğitime erişim sağlayamayan çocuklara teslim edilecek. Ekim ayında başlayan projede yıl sonuna dek bağış sayısının artırılması ve yıl başı itibari ile de çocuklara ulaştırılması hedefleniyor.

AVM yönetiminden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“ Covid-19 virüsünün dünyayı sardığı salgın döneminde biz de ülkece zor bir dönemden geçerken milletçe birbirimize sarılmanın daha da önem kazandığı, toplumsal duyarlılığımızın da en üst seviyede olması gerektiği günler yaşıyoruz. Ülkemizin yarınları eğitim sistemimizle şekillenecek… Pandemi ile birlikte uzaktan eğitime erişimde yaşanan sıkıntılar, bazı çocuklarımızın bilgisayar ya da tableti olmadığı için eğitim süreçlerine dahil olamaması hepimizi üzen bir konu olmaktadır. Bu süreçte devletimizin ve bakanlığımızın üstün çabalarına biz de katkı sağlamalı ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bir nebze de olsa destek olmalıyız. Next Level Alışveriş Merkezi ailesi olarak başlattığımız “Askıda Tablet” projesi ile gücümüz yettiğince çocuklarımıza yol açmayı, erişebildiğimiz kadar çok çocuğumuzu tablet sahibi yapmayı ve eğitime erişim yanında fırsat eşitliğine de katkı sunmayı amaçlamaktayız.”

Projeye destek olmak isteyenler AVM danışmaya kişi, kurum, kuruluş ismiyle bağış yapacağı tablet bilgisayarı teslim edebileceği gibi AVM içerisindeki Samsung mağazasından indirimli olarak tableti satın alabilecek. Tabletler yeni yıl ile birlikte Ankara’nın dezavantajlı bölgelerinde yer alan okullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi çocuklara dileyen bağışçılarla birlikte teslim edilecek. Bağışçılara katılımdan dolayı teşekkür plaketleri de verilecek.