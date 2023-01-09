Arzum globalleşme hedefine dijital dönüşüm ile yürüyecek

Türkiye’de küçük ev aletleri sektörünün lider şirketlerinden Arzum ana yazılımını, dünyadaki lider şirketlerin kullandığı kurumsal iş uygulaması SAP ile yeniliyor. 12 yıldır kullanmakta olduğu ana yazılımını, kurumsal stratejisini ve global büyüme hedefini desteklemek adına yenileyen Arzum, 6 aydır üzerinde çalıştığı ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) projesiyle son derece önemli bir dijital dönüşümün de adımını atmış oldu. Projenin taraflarıyla düzenlenen imza töreninde konuşan Arzum Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arif Emre Ünal, dijital dönüşümün detaylarıyla ilgili bilgi verdi. Tohum adını verdikleri ERP dönüşüm sürecini Londra merkezli uluslararası danışmanlık şirketi PwC ile yönettiklerini belirten Ünal, mevcut süreçlerin analizi, hedef süreçlerinin tasarımı ve ERP seçimi adımlarını 6 ayda tamamladıklarını söyledi. ERP seçimi sonunda SAP S/4HANA çözümüne karar verdiklerini kaydeden Ünal, “12 ay sürecek ERP dönüşümü projemiz için danışmanlığı da SAP'nin PartnerEdge Gold statüsüne sahip Solvia Digital Solutions’dan alacağız" dedi.

“En önemli değişim ihtiyacı ERP”

Arif Emre Ünal, Arzum’un sürdürülebilir ve global büyüme hedeflerine uygun olarak dijital dönüşümünde en önemli değişim ihtiyacının ERP olması sebebiyle projeye başladıklarının altını çizdi. Dünyada kendi sektöründe lider şirketlerin kullandığı ERP çözümü SAP’ı tercih etmelerindeki en önemli sebebin, markanın Türkiye’deki yaygın ve güçlü ekosistemi olduğunu belirten Ünal, “SAP, tartışmasız dünyadaki lider şirketlerin kullandığı kurumsal iş uygulaması. Global ölçekte sağladıkları yaygın hizmet ağını, Türkiye’de oluşturdukları güçlü ekosistem ile desteklemeleri sebebiyle birlikte çalışmaya karar verdik. Arzum da, Türkiye’de küçük ev aletleri sektöründe lider bir ekosistem şirketi. SAP ile ekosistem yönetimindeki benzer başarımızı, global büyüme hedefimiz için de SAP yazılımları kullanarak pekiştirmeyi arzuluyoruz” şeklinde konuştu.

“Yeni sisteme hep birlikte karar verdik”

Yeni sisteme çalışanlarla birlikte karar verdiklerini kaydeden Arif Emre Ünal şunları söyledi: “ERP dönüşümü projemize başlarken şirketimizde iş süreçlerimize hakim çalışma arkadaşlarımızı seçerek süreç sahiplerimizi belirledik. Hedef süreçlerimizi kendileriyle oluşturduktan sonra ERP seçiminde de görüşlerini alarak kullanacağımız yeni ERP’ye karar verdik. ERP dönüşümü sırasında ise süreç sahiplerine ek olarak anahtar kullanıcılarımızı belirleyip uygulamanın gerçek sahiplerinin kendileri olmasını sağlayacağız. olan Solvia Digital Solutions’dan alacağımız anahtar kullanıcı eğitimlerinden sonra ise anahtar kullanıcılarımızın son kullanıcıları eğitmelerini sağlayarak yeni uygulamaya tüm çalışma arkadaşlarımızın en hızlı şekilde uyum sağlamalarına yardımcı olacağız.”

“Geleceğe hazır olmayı hedefliyoruz”

“ERP dönüşümümüzü SAP’ın bir bulut iş modeli olan RISE with SAP ile gerçekleştireceğiz” diyen Arif Emre Ünal şöyle devam etti: “Bu sayede sadece ERP dönüşümü değil, aynı zamanda

akıllı işletmeler konseptine ulaşabilmek için geleceğe hazır olmayı hedefliyoruz. SAP S/4HANA Cloud ERP ile bulut teknolojilerinin sağladığı esnekliği kullanarak hızlı büyüme imkânımız olacak. Bununla birlikte iş süreçleri zekâsı başlığıyla simülasyon ve senaryolar kullanarak hangi durumda nasıl KPI’Iar (Key Performance Indicator-Temel performans göstergesi) elde edebileceğini, ne gibi çıktılar sunabileceğini görebilmeyi planlıyoruz. SAP ile yapay zekâ, makine öğrenmesi, veri yönetimi, süreç entegrasyonları, uygulama geliştirme gibi birçok inovatif uygulamayı deneyimleme ve proje geliştirme imkânı bulacağız.”

“İş süreçlerinin verimliliği artacak”

ERP dönüşümlerinin, kurumların uzun vadeli yatırımları arasında yer aldığını belirten Arif Emre Ünal, “Biz de yeni başlayan ve ilk etapta SAP ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağımız bu iş birliğinin, şirketimizin sürdürülebilir büyüme hedefine katkı sağlayarak uzun yıllar devam etmesini umuyoruz” dedi. ERP dönüşümünün, planlanan süre içerisinde kullanılmakta olan diğer kurumsal uygulamalarla entegre şekilde tamamlanmasının kendileri için en önemli kazanım olacağını dile getiren Ünal sözlerini şöyle tamamladı: “Bu dönüşüm sayesinde ise özellikle iş süreçlerinin verimliliğinin artması, global büyüme ile birlikte açılmakta olan yeni ülke ofislerinin lokalizasyona uygun şekilde merkez ile entegre olarak yönetilmesi, şirketin büyümesine paralel olarak ihtiyaç duyulacak yazılım teknolojilerinin stratejimizi desteklemesi Arzum olarak elde edeceğimiz en önemli kazanımlar olacaktır.”

“Arzum’un dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik etmekten gurur duyuyoruz”

SAP Türkiye Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) Erdem Şekeroğlu, 55 yılı aşkın süredir inovasyon ve tasarımı odağına alarak geliştirdiği ürünlerle tüketicilerin hayatını kolaylaştıran Arzum’un, bir aile şirketi olmanın getirdiği köklü yapısı, güçlü çalışma prensipleri ve çevik yönetim anlayışıyla global bir marka olma yolculuğunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Şekeroğlu; “SAP’ın sunduğu 'akıllı ve sürdürülebilir işletme’ vizyonuyla, dijital dönüşüm yolculuğunda hızla ilerleyen Arzum ile başlattığımız Tohum projesi, aynı zamanda stratejik ve uzun vadeli iş birliğimizin de yapı taşlarından birini oluşturuyor. SAP S/4HANA Bulut ile şirketler, iş süreçlerini veri ışığında ve dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak yeniden tasarlayarak geleceği bugünden yakalıyor. SAP’ın sunduğu yenilikçi teknolojileri ve yeni nesil çözümleri iş süreçlerine taşıyarak geleceğine yatırım yapan Arzum’un dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik etmekten gurur duyuyoruz. Bu projede emeği geçen tüm Arzum ve SAP Türkiye ekiplerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.